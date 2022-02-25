Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, cezası nedeniyle Antalyaspor karşılaşmasını otoparkta çadırdan izledi

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında ligin formda ekibi Adana Demirspor, Nuri Şahin önderliğindeki Antalyaspor'u ağırladı.

Karşılaşma başladığı gibi biterken maça ise damgasını Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak vurdu.

Cezası nedeniyle stadyuma giremeyen Murat Sancak, karşılaşmayı ilginç bir şekilde takip etmek zorunda kaldı.

Sancak, Yeni Adana Stadyumu'nun otoparkına kurdurduğu çadırda Antalyaspor maçını izledi.

Vinçle de maç izlemişti

Öte yandan Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'ın karşılaşmaları izleme şekilleri arasında ilginç yöntemler de bulunuyor.

Daha önce TFF 1. Lig'in 33. haftasında Ümraniyespor karşılaşmasını da vinçle izleyen Murat Sancak, aldığı hak mahrumiyeti cezası nedeniyle bu yöntemi tercih etmişti.

Ümraniye Stadyumu'nun yakınlarında bulunan bir inşaatın vincini kiralayan Murat Sancak o dönem şu açıklamaları yapmıştı:

"Her türlü seyretme imkanını kullanmaya çalışıyoruz. Yapacak bir şey yok, cezalıyız.

"Bugün de vinç getirdik seyrettik maçı. Tüm imkanları sonuna kadar kullanmaya devam edeceğim. Takımı ve futbolcuları yalnız bırakmak istemiyorum"

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