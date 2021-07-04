Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak açıkladı: "Balotelli Çarşamba günü Türkiye'de"

Younes Belhanda’yı kadrosuna katarak ses getiren Adana Demirspor, Mario Balotelli transferinde de sona çok yaklaştı.

TFF 1. Lig’de şampiyon olarak Süper Lig’e yükselen Adana Demirspor, 30 yaşındaki forvet için girişimlerine bir süredir devam ediyordu.

A Spor’a konuşan Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, taraftarlara İtalyan oyuncunun Çarşamba günü Türkiye’ye geleceği müjdesini verdi.

“Mario Balotelli ile yüzde 85 oranında anlaştık. Balotelli'den vazgeçmiştik. Kendisi kaptanımız üzerinden bize ulaştı. Gelmek istediğini ifade etti. Önümüzdeki hafta Türkiye'ye gelecek.”

Balotelli’nin Türkiye’de başarılı olup Dünya Kupası’na gitmeyi hedeflediğini söyleyen Sancak, İtalyan yıldızın sorunlu karakteriyle ilgili ilginç bir yorum yaptı.

“Balotelli için deli diyorlar. Biz Adanalıyız biz de deliyiz kimse merak etmesin biz onu yönetiriz.”

“Balotelli'ye vereceğimiz paranın yarısını sponsor karşılayacak.”

“Balotelli, çarşamba günü Türkiye'ye gelecek.”

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Son durağı Monza’ydı

Son olarak Serie B ekiplerinden Monza’da top koşturan Balotelli, kondisyon problemleri nedeniyle sadece 14 maçta forma giyebildi ve altı gol attı.

Inter altyapısından yetiştikten sonra Manchester City'ye transfer olan Balotelli, burada yaşadığı disiplin sorunlarıyla uzun süre gündemde kalmıştı. Ardından Milan ile Serie A’ya dönen Balotelli; Liverpool, Nice, Marsilya ve Brescia formaları da giydi.

Akintola da geliyor

Murat Sancak, Hatayspor’da kiralık olarak forma giyen David Akintola ile el sıkıştıklarını ve oyuncunun kulübü Midtjylland ile görüşmelerin sürdüğünü belirtti.

Belhanda transferiyle ilgili soruları da yanıtlayan Sancak şöyle konuştu:

“Belhanda çok kaliteli bir oyuncu. Galatasaray’da ne yaşadığını kimse bilemez. Belhanda çok iyi bir insan.”

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