Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak: "100 milyon euro harcasak bile Balotelli'nin bize kattığını başaramazdık"

Balotelli, son olarak Montella ile tartışmış ve kulüpten ayrılmıştı.

Adana Demirspor'dan Sion'a transfer olan Balotelli, Türkiye'deki sezonunda önemli katkıklar vermişti.

Akdeniz ekibinin başkanı, İtalyan yıldızın katkısına değinirken onun her zaman arkasında durduğunu açıkladı.

Hürriyet'in Adana Demirspor'un YouTube kanalına dayandırdığı habere göre; Murat Sancak, Montella olayının görünenden farklı olduğunu da dile getirdi.

Ne söylendi?

Murat Sancak, Sion'a transfer olan Balotelli için ayrılığın hayırlı olduğunu söyledi.

"Hayırlı oldu, iyi de oldu. Sezon biter bitmez gitmek istiyorum diyordu. Biz de arada bir deliliği olur diye öyle varsaydık. Ama sonra İtalya kampında dönmek istemiyorum deyince, ben de "Artık dönme, git, hatta kulüp bulamazsan bonservis bedeli sen öde" dedim.

"Balotelli'nin hakkını yememek lazım, hem Türkiye'nin, hem Adana'nın, hem de Adana Demirspor'un iyi PR'ını yaptı. Biz 100 milyon euro para harcasaydık bile Balotelli'nin bize kattığını başaramazdık.

"Çok özel bir oyuncuydu, çok da iyi faydalandık. Allah yolunu açık etsin, seviyoruz onu, belli olmaz belki iki sene sonra yine bize gelebilir ama akıllı bir şekilde, benim istediğim şekilde yani.

Montella olayı

"Hiçbir zaman ters düşmedik. En son Montella olayında bile. Bence orada görüntüye bakıp insanlar yanıldı, onun suçu yoktu orada. Montella orada daha da hatalıydı.

"En son Balotelli’ye veda mesajı attım. O da İtalyanca dönmüş, her zaman kalbinde yerimiz olduğunu ifade etti. İtalyancayı Türkçeye çevirirken 'sana aşığım' anlamına gelen bir şey yazmıştı. Belki gün geldiğinde akıllı bir şekilde döner."