Adana Demirspor 2-0 Ankaraspor | Adana Demirspor rahat kazandı
AA
TFF 1.Lig'in 20. haftasında Adana Demirspor, Ankaraspor'u 2-0 mağlup etti.
Bir süre sonra yıkılacak olan Adana 5 Ocak Stadı'nda oynanan son maçta ev sahibi ekip 33. dakikada Hasan Kılıç'ın penaltı golüyle öne geçti.
Skoru belirleyen gol ise 74. dakikada Pa Dibba'da geldi.
2-0 biten maçın ardından Adana Demirspor 37 puana yükselirken, Ankaraspor 13 puanda kaldı.
Adana ekibi önümüzdeki hafta Adanaspor ile derbi maça çıkacak.
Ankaraspor ise kendi sahasında Altınordu ile karşılaşacak.