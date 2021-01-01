Adana Demirspor 2-0 Ankaraspor | Adana Demirspor rahat kazandı

Adana Demirspor, Ankaraspor'u 2-0 mağlup ederek yoluna kayıpsız devam etti.

TFF 1.Lig'in 20. haftasında Adana Demirspor, Ankaraspor'u 2-0 mağlup etti.

Bir süre sonra yıkılacak olan Adana 5 Ocak Stadı'nda oynanan son maçta ev sahibi ekip 33. dakikada Hasan Kılıç'ın penaltı golüyle öne geçti.

Skoru belirleyen gol ise 74. dakikada Pa Dibba'da geldi.

2-0 biten maçın ardından Adana Demirspor 37 puana yükselirken, Ankaraspor 13 puanda kaldı.

Adana ekibi önümüzdeki hafta Adanaspor ile derbi maça çıkacak.

Ankaraspor ise kendi sahasında Altınordu ile karşılaşacak.