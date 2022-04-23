Adana'da Trabzonsporlu futbolcu Yusuf Erdoğan'a Adana dürüm atıldı

Süper Lig'in 34. haftasında lider Trabzonspor, Avrupa Kupaları'na katılma mücadelesi veren Adana Demirspor'a konuk oldu.

Karşılaşmayı Peres, Cornelius ve Djaniny'nin attığı gollerle 3-1 kazanan karadeniz ekibi, şampiyonluk için de gün saymaya başladı.

Öte yandan maçta ilginç de bir olay yaşandı. Trabzonsporlu futbolcu Yusuf Erdoğan'a, yedek kulübesinde Adana dürüm atıldı.

Yusuf Erdoğan, elinde dürüm poşetiyle tribünlere tepkisini gösterirken uzun yıllar unutulmayacak bir kareye de imza attı.

Karşılaşmanın Adana'da oynandığını düşününce tribünlerden gelen yabancı maddelerin de Adana dürüm tarzında olması muhtemel.

Tribünler gerildi

Trabzonspor, maçın hemen başında penaltı kazanırken sonrasında yaşananlar da tribünlerin gerilmesine neden oldu.

Karşılaşmanın henüz ikinci dakikasında bordo mavili ekip Visca'nın ceza sahası içinde düşürülmesiyle penaltı kazandı.

Trabzonspor'un genç yıldızı Abdülkadir Ömür, topun başına gelirken penaltı vuruşundan yararlanamadı. Adana Demirspor kalecisi Muric, Abdülkadir Ömür'ün penaltısını kurtardı.

Ancak sonrasında VAR kontrolüyle maçın hakemi Yaşar Kemal Uğurlu, Adana Demirspor kalecisi Muric'in penaltı vuruşu anında kale çizgisinde olmadığını tespit etti.

Bu kararla birlikte Trabzonspor, penaltıyı tekrarladı ve bu sefer topun başına geçen Bruno Peres, takımını öne geçiren golü atmayı başardı.

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