Tottenham'ın Brezilyalı yıldız forveti Richarlison, kendini beklenmedik bir krizin içinde buldu. Futbol sahalarının dışındaki devasa bir yatırımın, kendisine milyonlarca liraya mal olmakla tehdit eden bir anlaşmazlığa dönüşmesi, onu geniş yankı uyandıran bir davada polis müdahalesi talep etmeye itti; özellikle de rakibinin Brezilya cumhurbaşkanlığına aday olan Flavio Bolsonaro olması, Brezilya'da büyük tartışmalara yol açtı.

The Sun gazetesi'nin yayınladığına göre Richarlison, cumhurbaşkanı adayı ve eski cumhurbaşkanı Jair Bolsonaro'nun oğlu olan Brezilyalı senatör Flavio Bolsonaro'yu, hiçbir bedel ödemeden kendi özel adasına el koymakla suçladı ve polisin olayla ilgili soruşturma başlatmasını talep etti.

Brezilyalı oyuncu, Rio de Janeiro kıyılarında bulunan adayı 2020 ile 2021 yılları arasında satın aldığını ve ada için yaklaşık 10 milyon Brezilya reali harcadığını, ancak yatırımından hiçbir şey geri alamadığını belirtti.

Richarlison, takipçileri için paylaştığı bir video kaydında şunları söyledi: "Adayı ona satmak istemiyordum, bu yüzden bunlar durumu mahkemede kendi lehlerine kullandılar. Adanın mülkiyet belgelerini tamamlıyorduk ve bunun aylar, hatta yıllar sürebileceğini söylediler."

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Şöyle devam etti: "Flavio Bolsonaro ve şu Wellington Thomaz denen adam oraya gittiler ve 24 saat içinde adaya el koydular. İşte burada adalet sistemi başarısız oldu. Bildiğim kadarıyla adayı tek kuruş harcamadan aldılar. Ben orada yaklaşık 10 milyon real harcadım ve hiçbir şey elde edemedim."

Richarlison, polisin olayı soruşturmasını ve adaya yatırdığı paraların akıbetini ortaya çıkarmasını talep etti; ayrıca takipçilerini, yaşananlarla ilgili açıklama yapması için Flavio Bolsonaro'dan hesap sormaya çağırdı.

Bolsonaro'nun yanıtı

Flavio Bolsonaro ise suçlamaları reddederek bunları "sahte haberler" olarak nitelendirdi. Bu yorumunu, sağcı adayın siyasi uygulamalarını eleştiren Brezilyalı fenomen ve şarkıcı Juliette'in bir videosu altında paylaştı.

Bu inkâra karşılık Richarlison, yalnızca şu soruyu sormakla yetindi: "Peki ya benim adam?" İngiliz gazetesine göre tartışma, 25 Ekim'de yapılması planlanan ikinci tur öncesinde gergin bir cumhurbaşkanlığı yarışının ortasında Brezilya kamuoyunu meşgul eden bir meseleye dönüştü.

Bu kriz, Richarlison'ın Tottenham'da zor bir dönemden geçtiği bir sırada geldi. Oyuncu, teknik direktör Roberto De Zerbi'nin planları dışında kaldıktan sonra Premier Lig'de takımın kadrosundan çıkarıldı ve 21 yaş altı takımıyla sahaya çıktı.