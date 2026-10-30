Younes Belhanda'nın 2022 Dünya Kupası'na katılan Fas Milli Takımı kadrosundan çıkarılması hâlâ kapanmamış bir yara olmaya devam ediyor. Zira Fas'ın eski oyuncusu, takımın Katar'daki tarihi başarısına katılmasını engelleyen karar nedeniyle eski Fas teknik direktörü Walid Regragui'ye duyduğu kırgınlığın sürdüğünü ortaya koydu.

Fas forması altında 59 uluslararası maça çıkan ve halen Katar ekibi Al Sailiya'da oynayan Belhanda, Fas Milli Takımı'nın yarı finale ulaştığı ve böylece bu başarıyı elde eden ilk Afrika ve Arap milli takımı olduğu Dünya Kupası kadrosundan kendisini çıkardığı için Regragui'ye karşı hâlâ öfke ve acı duyguları taşıdığını itiraf etti.

36 yaşındaki Belhanda, "Riolo Club" programına yaptığı açıklamada, İspanyol Marca gazetesinin bugün cuma günü aktardığına göre şunları söyledi: "Bugüne kadar hâlâ Walid Regragui'ye karşı bir kırgınlık taşıyorum. Olanları anlayamadım."

Eski Montpellier oyuncusu şöyle ekledi: "Beni aramadı bile, hiçbir şey yapmadı! Çok acı vericiydi ve bunu hâlâ aşabilmiş değilim."

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Açıklama yapılmayan şaşırtıcı bir kadro dışı bırakma

Belhanda, Regragui'nin Vahid Halilhodzic'in yerine görevi devralmasının ardından Fas Milli Takımı saflarına dönme umudunu yeniden kazandığını, özellikle de daha önce onun yönetiminde çalışmış olması ve aralarındaki ilişkinin yakın olması, sürekli iletişim halinde olmaları nedeniyle bu umudu beslediğini açıkladı.

Şöyle konuştu: "Fas Milli Takımı'na çağrılmadan iki yıl geçirmiştim ve Walid Regragui ile ilişkim çok yakındı; o benim yardımcı antrenörümdü ve çok sık konuşurduk. Sonra Dünya Kupası'ndan hemen önce beni milli takıma çağırmak için aradı ve bana umut verdi."

Sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu beni yıkmadı, ama kesinlikle etkiledi."

Belhanda, kendisine en çok acı verenin kadro dışı bırakılma kararının kendisi değil, nihai kadronun açıklanmasının ardından teknik direktörle iletişim kurmaya çalışmasına rağmen ondan hiçbir açıklama alamaması olduğunu ortaya koydu.

Şöyle dedi: "Kadronun açıklandığı gün onu aradım, ama cevap vermedi. Sadece bir açıklama istiyordum. Erkek gibi davran ve bana de ki: 'Younes, kararları ben alıyorum.' Artık 15 yaşında değildim, 32 yaşındaydım. Anlayışla karşılardım ve bunu kabullenmek daha kolay olurdu."

Ardından ekledi: "Ama tek bir telefon görüşmesi bile olmadı, hiçbir şey! Çok acı vericiydi ve bunu hâlâ aşabilmiş değilim."

Fas'ın başarısından uzak durmaya kadar varan bir öfke

Belhanda, yaşadığı hayal kırıklığının, Fas Milli Takımı'nın Katar Dünya Kupası'nda elde ettiği tarihi başarıya tepkisini etkilediğini, hatta o dönem Fas'ın serüvenini takip etmeye artık ilgi duymadığını itiraf etti.

Şöyle dedi: "Umursamıyordum, maçları izlemiyordum bile."

Ayrıca Senegal karşısında oynanan 2025 Afrika Uluslar Kupası finalini de hatırlatarak, maçı takip etme biçiminin Fas Milli Takımı'yla olan ilişkisinde meydana gelen değişimin boyutunu yansıttığını açıkladı.

Acı bir şekilde şöyle ekledi: "Senegal karşısındaki 2025 Afrika Uluslar Kupası finalini izledim, ama onu Fas Milli Takımı'nın maçlarını takip ettiğim gibi takip etmedim. Bu öfkenin ne boyuta ulaştığını görebilirsiniz."