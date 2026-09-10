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Millwall v Newcastle United - Carabao Cup Third RoundGetty Images Sport

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Adaletsizlikten şikayetçi oldu: Iraola, Premier Lig'deki ilk krizini ateşledi

M. Jaissle
Leeds United - Newcastle United
Leeds United
Newcastle United
Premier Lig
Almanya
İngiltere

Alman teknik direktör tartışma yarattı

Newcastle United'ın teknik direktörü Alman Matthias Jaissle, Premier Lig'in ilk 3 haftası geride kalmışken kendi ilk krizini ateşledi.

Jaissle, geçtiğimiz cumartesi günü St. James' Park'ta oynanan Premier Lig'in üçüncü haftasında Newcastle'ı Bournemouth ile 2-2 berabere kalmaya götürdü ve bu, 3 maçtaki ikinci beraberliği oldu.

Alman teknik adamın krizi yalnızca sonuçtan ibaret değildi; aynı zamanda teknik alanından çıkmakta ısrar etmesi nedeniyle Premier Lig'in bu sezonunda sarı kart gören ilk teknik direktör olmasından da kaynaklandı.

Bu olay, maçın 70. dakikasında yaşandı. Dördüncü hakemin bu konuda yaptığı birçok uyarıya rağmen teknik alandan çıkması nedeniyle hakem Rob Jones, Jaissle'a sarı kart göstermeye karar verdi.

Jaissle, bu sarı karta itirazını yalnızca maç sırasında değil, bazı teknik direktörlerin aynı davranışı cezasız bir şekilde sergilemesi nedeniyle "Sky Sports" kanalının aktardığı yeni açıklamalarında da dile getirdi.

Premier Lig
Leeds United crest
Leeds United
LEE
Newcastle United crest
Newcastle United
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Alman teknik adam bu konuda şunları söyledi: "Yaşadığım hayal kırıklığı konusunda çok açıktım ve bunu birçok açıdan da ortaya koydum."

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Ve şöyle açıkladı: "Benim açımdan, eğer teknik alanının 20 santimetre dışındaysanız ve takımınızı olumlu ve heyecanlı bir şekilde teşvik edip destekliyorsanız, özellikle bazı meslektaşlarıma bakıldığında, bunun sarı kartı gerektirdiğini düşünmüyorum."

Alman teknik adama bir gazeteci tarafından, bazı diğer teknik direktörlerin aynı davranışları sergilerken aynı cezalara maruz kalmadığını görüp görmediği soruldu ve gülerek şu yanıtı verdi: "Böyle diyebilirsiniz."

Jaissle, Suudi Ligi'nde Al-Ahli ile geçirdiği 3 yılın ardından bu sezonun başından itibaren Newcastle'ın başına geçti ve ilk 3 haftada Liverpool ile Bournemouth'a karşı iki beraberliğe karşılık Tottenham karşısında tek bir galibiyet elde etti.

Alman teknik adam ayrıca Newcastle'ı West Bromwich'i 3-2 mağlup ederek, ardından Millwall'ı tek golle geçerek İngiltere Lig Kupası'nın ikinci ve üçüncü turlarını aşmaya başarıyla götürdü.

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