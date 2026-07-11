Adaletsizlik mi, yoksa sonuçların gerekçesi mi? 2026 Dünya Kupası'nda tartışma yaratan 5 hakemlik şikayeti

2026 Dünya Kupası’nda, bazı kader belirleyici kararların adaleti konusunda geniş çaplı tartışmaların yaşandığı bir ortamda, hakem kararlarına ve Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminin kullanımına yönelik birçok resmi şikayet geldi. Bu tartışmalarda bir taraf, bariz bir tarafgirlik ve felaket niteliğinde hatalar olduğunu savunurken, diğer taraf ise bunun sadece yenilgileri haklı çıkarmaya yönelik girişimlerden ibaret olduğunu düşünüyor.

Cumartesi akşamı itibarıyla 5 milli takım Uluslararası Futbol Federasyonu’na (FIFA) resmi şikayette bulunurken, beşinci bir takım ise doğrudan hakemlikle ilgili olmayan, organizasyonel konulara ilişkin bir şikayette bulundu. Buna ek olarak, turnuvadaki hakemlik seviyesine ilişkin antrenörlerin, yetkililerin veya oyuncuların açıklamalarında yer alan çok sayıda gayri resmi eleştiri de vardı.

Ayrıca okuyun

Bono: Messi, Mısır karşısında karakterini gösterdi... Arjantin'i tebrik ediyorum

Silah bolluğu... İspanya, Mısır ve Fas'ın rekoruna ulaştı

Mısır: Arjantin maçının hakemlerine yönelik sert suçlamalar

Mısır, Arjantin’e 3-2 yenilerek turnuvadan son 16 turunda elendikten sonra en sert tavrı sergileyen ülke oldu. Mısır Futbol Federasyonu, FIFA’ya resmi bir şikayette bulunarak Fransız hakem François Létexier ve ekibinin performansına ilişkin acil bir soruşturma açılmasını talep etti.

Mısır Futbol Federasyonu, hakem ve yardımcılarını “ciddi hatalar” yapmakla ve “çifte standart” uygulamakla suçladı; özellikle de Mısır’ın attığı bir golün, hücumun oluşumunda kural ihlali olduğu gerekçesiyle iptal edilmesi ve uzatma dakikalarında Muhammed Salah lehine penaltı verilmemesi nedeniyle.

Ayrıca, Fransız hakem ekibinin turnuvanın geri kalan maçlarında görev almaması talep edildi.

Hırvatistan: “Teknolojinin kötüye kullanılması”

Hırvatistan Futbol Federasyonu (HNS), FIFA Başkanı Gianni Infantino’ya resmi bir mektup göndererek, VAR teknolojisi ve top sensörünün kullanımını “teknolojinin kötüye kullanılması” olarak nitelendirdi.

Şikayet, Hırvatistan’ın Portekiz’e yenilmesinin ardından geldi; federasyon, Portekiz lehine verilen penaltı kararında VAR protokolünün uygulanma şekline ve top sensörü verilerine dayanılarak Hırvatistan’ın beraberlik golünün ofsayt nedeniyle iptal edilmesine itiraz etti.

Hırvatistan Futbol Federasyonu, yaşananları “oyunun ruhuna aykırı” olarak nitelendirdi.

Brezilya: Vinícius’un golünün iptal edilmesine itiraz

Brezilya Futbol Federasyonu (CBF), VAR teknolojisiyle İskoçya karşısında Vinícius Júnior’un golünün iptal edilmesinin ardından resmi bir şikayette bulundu. Federasyon, kararın “açık ve bariz bir hata” olmadığını belirterek, teknolojinin devreye girme kriterlerinin tutarlı ve net bir şekilde uygulanmasını talep etti.

Ayrıca Brezilya Federasyonu, Meksikalı hakem César Ramos’un milli takımın gelecekteki maçlarında görevlendirilmemesini talep ederek, Ramos ile olan “olumsuz geçmişine” işaret etti.

Cezayir: Messi’nin dokunuşu nedeniyle erken şikayet

Cezayir, grup aşamasında Arjantin ile oynadığı maçın ardından resmi şikayette bulunan ilk milli takım oldu.

Şikayet, Lionel Messi’nin “Çöl Savaşçıları”nın kaptanı İssa Mandi’nin bacağına yaptığı müdahale sonrasında cezalandırılmamasına odaklandı; Cezayir Futbol Federasyonu bu pozisyonun kırmızı kart gerektirdiğini savundu.

Belçika ve Balugun’a şok

Belçika Futbol Federasyonu, FIFA’nın, 32’li turda Bosna-Hersek karşısında kırmızı kart görerek oyundan atılan Amerikalı forvet Folarin Balogun’a verilen otomatik maç cezasının uygulanmasını askıya alma kararına itiraz etti; bu karar, Balogun’un 16’lı turda “Kırmızı Şeytanlar” karşısında forma giymesine olanak sağlamıştı.

Belçika Futbol Federasyonu, kararın bir kopyasını talep eden ve FIFA’nın dayandığı hukuki dayanağın açıklanmasını isteyen resmi bir mektup gönderdi. Federasyon, kararın turnuva yönetmeliği ve kırmızı kartın ardından otomatik uzaklaştırma öngören disiplin cezaları kanunuyla çeliştiğini belirtti.

Federasyon ayrıca FIFA’nın konuyu ele alma biçimini eleştirdi ve açıklama talebinin bir itiraz olarak değerlendirildiğini, daha sonra usulî nedenlerle reddedildiğini vurgulayarak, “adalet ve şeffaflık ilkesini savunmak” amacıyla gerekli adımları atmaya devam edeceğini açıkladı.

İran: Amerika’ya karşı, hakemliğe değil

İran ise hakemlere değil, ABD’ye karşı resmi bir şikayette bulundu. İran Futbol Federasyonu, milli takım heyetine uygulanan seyahat ve vize kısıtlamalarının takımın teknik hazırlıklarını olumsuz etkilediğini öne sürdü.