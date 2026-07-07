"Adaletsizliğin doruğu"... Şubayr, Zamalek'in yeni teknik direktörüyle ilgili bir sürpriz açıkladı

Medya mensubu Ahmed Shubair, Zamalek Kulübü’nün yeni teknik direktörü konusundaki son gelişmeleri açıkladı. “Beyaz Kale”de, yeni sezonda takımı yönetecek teknik direktörün kim olacağına dair belirsizlik sürerken, spor yönetimi yabancı bir teknik direktör seçeneğinde ısrar ediyor; buna karşılık, müzakerelerin tıkanması durumunda Mu’tamid Jamal’ı yedek seçenek olarak elinde tutuyor.

Şubayr, radyo programında yaptığı açıklamalarda, Zamalek Kulübü'nün spor direktörü John Edward'ın önümüzdeki sezon takımı yönetecek yabancı bir teknik direktörle anlaşma yapma konusunda ısrarcı olduğunu belirterek, bunun spor yönetimi için birinci tercih olduğunu vurguladı.

Şuiber sözlerine şöyle devam etti: “Zamalek yönetimi, yabancı teknik direktörle yapılan görüşmelerin sonuçsuz kalması ihtimaline karşı Mu’temid Jamal’a kapıyı aralık bırakıyor… Bu, Mu’temid Jamal için büyük bir haksızlıktır; çünkü takıma olan görevini layıkıyla yerine getirdikten sonra, onurlu bir şekilde ayrılmayı hak ediyor.”

Aynı bağlamda, basında yer alan haberlere göre John Edward, birden fazla yabancı teknik direktörle müzakerelerin yoğunlaştığı bir ortamda, en geç önümüzdeki hafta başında yeni teknik direktör konusunu kesin olarak sonuçlandıracağına dair Zamalek yönetim kuruluna söz verdi.

Haberlerde, spor direktörünün ayrıca mali istikrarı sağlamak ve yeni sezonda takımın gidişatını etkileyebilecek her türlü krizi önlemek amacıyla, yabancı teknik direktörün altı aylık maaşını peşin olarak temin etmeye çalıştığı belirtildi.

Haberlerde, Zamalek yönetimine yakın bazı kişilerin, bu mali desteğin sağlanamaması durumunda John Edward’a yabancı bir teknik direktörle sözleşme yapma fikrinden vazgeçmesini ve Mu’tamid Jamal’ın teknik kadro başında kalmasıyla yetinmesini tavsiye ettikleri belirtildi.

Bu görüşü savunanlar, Mu'tamid Jamal'ın yetkin bir teknik direktör olduğunu, kulübün kendi yetiştirdiği bir isim olduğunu ve geçen sezon Zamalek'in yaşadığı zorlu mali koşullarla daha önce de başa çıkmış olduğunu, zorluklara rağmen takımı yönetme yeteneğini kanıtladığını belirtiyorlar.