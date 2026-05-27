Adalet Bakanlığı, Quincy Promes'e karşı son derece sert bir tutum sergiliyor ve milyonlarca liralık tazminat talep ediyor

Çarşamba günü ortaya çıkan bilgilere göre, kanat oyuncusu Quincy Promes'in uyuşturucu ticaretinden kazandığı iddia edilen milyonlarca avroyu geri ödemesi gerekebilir. Avukat Geert-Jan Knoops, Promes'in kaybetme ihtimali bulunan meblağ hakkında ayrıntılı bilgi verdi.

Algemeen Dagblad gazetesi de dahil olmak üzere birçok yayın organında Knoops'un şu sözleri yer aldı: "Raporlarda bahsedilen miktar sekiz milyon avro. Ancak bu miktarın gerçekten talep edilip edilmeyeceği tamamen belirsiz. Üstelik ceza davası halen temyiz aşamasında."

Amsterdam Mahkemesi'nde bu Cuma, Promes aleyhindeki davada bir ön duruşma yapılacak. Kulüpsüz forvet, avukatları Geert-Jan Knoops ve ortağı Carry Knoops gibi duruşmaya katılmayacak.

Geert-Jan Knoops Çarşamba günü, "mülkiyetin elinden alınması raporunda" sekiz milyon euroluk bir meblağın belirtildiğini vurguladı. Ancak bu meblağın sadece Promes'ten talep edilip edilmeyeceği belirsiz. "Savcılığın tam olarak ne talep edeceği henüz belli değil."

Promes, Şubat 2024'te büyük çaplı uyuşturucu kaçakçılığına karıştığı gerekçesiyle gıyaben altı yıl hapis cezasına çarptırıldı. Ele geçirilen sohbet kayıtlarından, forvetin Ocak 2020'de 650 ve 712 kiloluk partileri ülkeye sokmak için kuryeleri yönlendirdiği ortaya çıktı. Gümrük, bu iki parti uyuşturucudan birini ele geçirdi. Diğer parti ile milyonlarca dolar kazanıldı.

Ajax ve Hollanda milli takımının eski oyuncusu, suçlamaları reddetti ve temyize gitti. Promes sonunda Dubai'de yakalandı ve Hollanda'ya iade edildi. O, şu anda yargılanmayı beklerken bir yılı aşkın süredir tutuklu bulunuyor.

Geert-Jan Knoops, Savcılığın tutumundan hoşnutsuz ve “tamamen vaktinden önce” ifadesini kullanıyor. “Muhtemelen bu ön duruşma, temyiz aşamasında henüz hüküm giymediği için bu davayı başlatıp başlatamayacaklarını görmek amacıyla düzenlenmiştir. Asıl süreç henüz tam anlamıyla başlamadı. Ve eğer beraat ederse, elbette hiçbir şeyi geri ödemek zorunda kalmayacaktır.”

Adalet Bakanlığı, 2024 yılında Promes'in mahkumiyetinden kısa bir süre sonra Almere, Amsterdam, Utrecht ve Abcoude gibi yerlerdeki lüks mülklere el koydu. Temyiz mahkemesinde yeniden mahkum edilirse ve Promes'in milyonlarca avroluk uyuşturucu parasını geri ödemesi gerektiği ortaya çıkarsa, saldırgan ödeme yapamaz veya yapmak istemezse, Savcılık tüm parayı geri alana kadar tüm mülkleri satmaya karar verebilir, diye açıklıyor Knoops son olarak.