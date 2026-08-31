AD, Youri Baas'ın Ajax'taki geleceğiyle ilgili büyük haberi duyurdu

Youri Baas büyük ihtimalle kariyerine Hollanda'da devam edecek. Algemeen Dagblad'ın pazartesi günkü haberine göre Ajax ile FC Porto, stoperin transferi için yürütülen görüşmeleri durdurdu.

Pazar gecesi geç saatlere kadar iki taraf arasında çeşitli satın alma seçenekleri masaya yatırıldı, ancak bu seçeneklerin hiçbiri Ajax için yeterli olmadı. Bunun üzerine FC Porto, görüşmeleri sonlandırma kararı aldı.

Porto ile yapılan görüşmeler nedeniyle Baas, pazar günü Telstar karşısında yedek kulübesinde başladı. Teknik direktör Míchel, 0-4'lük galibiyetin ardından, "Ne olacağını bilmiyorum. Ajax'tan ayrılması söz konusu olabilir ama bu bana kalsa kalır. Youri, Ajax DNA'sına sahip" dedi.

Böylece Baas, eski Ajax teknik direktörü Francesco Farioli'nin çalıştırdığı Porto'ya gitmiyor. Eintracht Frankfurt'un ilgisi de soğumuş durumda. Savunmacının çevresindeki kaynaklar, Baas'ın transfer döneminin son aşamasında da ayrılmasının ihtimal dışı olduğunu düşünüyor.

Geçen hafta ortaya çıktığı üzere, doğru teklif gelmesi halinde Baas'ın Ajax'tan ayrılmasına izin verilecek. 23 yaşındaki savunmacı, bu sezon şu ana kadar önceki iki sezona kıyasla daha sınırlı bir rol üstlendi. O iki sezonda Ajax'ın en önemli isimlerinden biriydi.

Avrupa'da teknik direktör Míchel Sánchez, her seferinde Daley Blind'i tercih ediyor. Dies Janse'nin gelişimi de Baas'ın durumunda etkili oluyor. Ajax, pazar günü Telstar karşısında ilk 11'de başlayan Janse'yi büyük bir yetenek olarak görüyor.

Baas'ın Ajax ile sözleşmesi 2028 yılının ortasına kadar devam ediyor. Oyuncunun kendisi ise Porto ile sonuçsuz kalan görüşmelere ilişkin henüz bir açıklama yapmadı.