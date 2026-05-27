AD gazetesi, Memphis Depay, Wieffer, Kluivert, De Vrij ve Timber hakkında önemli haberler yayınladı

Het Algemeen Dagblad gazetesi muhabiri Maarten Wijffels, Çarşamba sabahı Memphis Depay'ın Dünya Kupası kadrosuna dahil olacağını doğruladı. Ronald Koeman, resmi kadroyu bu öğleden sonra açıklayacak.

Memphis, Mart sonundan bu yana Corinthians'ta sadece yirmi dakika forma giydi, ancak Koeman bunu onu kadroya çağırmak için yeterli görüyor. Wijffels'e göre bu, "umut temelli" bir karar.

Ayrıca gazeteci, Justin Kluivert'in şu anda Zeist'te olduğunu ve Dünya Kupası için formda olduğunu göstermek istediğini yazıyor.

Mats Wieffer de şu anda KNVB Kampüsü'nde antrenman yapıyor ve Hollanda milli takımının Dünya Kupası kadrosunda yer almayı hedefliyor.

Wijffels, Jurriën Timber'in bugün Arsenal'de grup antrenmanlarına yeniden başladığını da yazıyor. Koeman onu kadroya çağırmayı planlıyor, ancak birkaç gün daha bekleyebilir.

Stefan de Vrij geçen hafta sonu kasık ağrısı şikayetiyle karşılaştı ve Çarşamba günü kontrol muayenesinden geçecek. Muayene sonucunda kadroda yer alıp alamayacağı belli olacak.

Resmi kadrolar 1 Haziran'da FIFA'ya sunulmalı, bu nedenle Koeman'ın Timber ve De Vrij'i bir süre daha bekletme ihtimali var.

Sakatlanan bir oyuncu, maçtan bir gün öncesine kadar bile değiştirilebilir. Bu da Timber ve De Vrij'in kadroda yer alma ihtimalini oldukça yüksek kılıyor.



