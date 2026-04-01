AD: "Bu haftanın ardından iki Hollanda milli takım oyuncusu da Dünya Kupası'nda yerini garantiledi"

Algemeen Dagblad gazetesi muhabiri Maarten Wijffels'e göre, Salı akşamı hangi oyuncuların kulüplerinde formda olduğu, hangilerinin olmadığı açıkça görüldü. Ona göre Donyell Malen ve Jan Paul van Hecke, ilk grubun güzel örnekleri.

“Van Hecke, Brighton'da hiç durmadan devam etti,” diye yazıyor AD'de. “Nisan başında Premier League'de 29 maça çıktı; formda ve dinç. Dünya Kupası gibi devasa bir göreve hazır.” Ancak Wijffels, hayal kırıklığı yaratan birçok oyuncu da gördü.

“Tersine, bunun nasıl işlediğine dair işaretler de vardı: Stefan de Vrij, Xavi Simons, Mark Flekken ve Denzel Dumfries kulüplerinde az oynuyorlar, kötü giden bir kulüp takımının parçası ya da sakatlıkların ardından hala iyileşme sürecindeler. Bu durumları yüzlerinden okunuyordu.”

Ardından Wijffels, Dünya Kupası kadrosuna dikkatli bir şekilde bakıyor. Bu konuda rekabetin kızıştığı orta sahaya odaklanıyor. “Luciano Valente zorlu bir antrenman haftası geçirdi. Feyenoord’un sezonunun da ona yansıdığı açıkça görüldü.”

Groningenli orta saha oyuncusu Salı günü Ekvador maçında 15 dakika forma giydi. Norveç ile oynanan hazırlık maçında ise 90 dakika boyunca yedek kulübesinde kaldı. “Valente de bu durumdan rahatsız olacaktır,” diyor Wijffels.

“Diyelim ki Dünya Kupası’na yedi orta saha oyuncusu gidecek, o zaman Frenkie de Jong, Ryan Gravenberch, Tijjani Reijnders ve Jerdy Schouten şimdiden kesin. Quinten Timber ve Teun Koopmeiners de bu haftadan sonra kesin olacak,” diye ekliyor.

Wijffels'e göre bu, Valente için Dünya Kupası'nın tehlikeye girebileceği anlamına geliyor. “Timber, Olympique Marsilya'da her hafta oynuyor. Ekvador maçında ikinci yarıda sahaya çıkıp mücadeleye öncülük etti. Koopmeiners çok yönlü, deneyimli ve güvenilir bir penaltı atıcısı, bu da Dünya Kupası öncesinde önemli bir konu.”

“Toplamda altı orta saha oyuncusu var. Yedinci sıra için ise Kees Smit ile Valente arasında bir rekabet yaşanabilir. Ayrıca Kenneth Taylor, Guus Til ve hatta Marten de Roon da seçenekler arasında. Evet, sekiz orta saha oyuncusu da kadroya alınabilir, ancak bu durumda bir defans oyuncusu ya da forvet daha az alınacak demektir.”