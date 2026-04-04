Johan Inan, Algemeen Dagblad gazetesinde yayınlanan kapsamlı bir analizde, Ajax’ın transfer politikasının yapısal olarak başarısız olduğunu öne sürüyor. Bu sonuca, acı bir gerçeğe dayanarak varıyor: Geçtiğimiz yaz yapılan dört büyük transferden hiçbiri, Feyenoord’a karşı oynanan son maçta (1-1) ilk on birde yer almadı.

Burada Oscar Gloukh, Kasper Dolberg, Ko Itakura ve Raúl Moro'yu kastediyor. Sonuncusu geçen kış Osasuna'ya transfer oldu. Inan'a göre Ajax'ın başarısız transfer politikasının birkaç nedeni var.

İlki, deneyimsiz yöneticilerin atanması. “Ajax, anahtarları daha önce yüz milyonlar değerinde dengeli bir kadro oluşturmamış adayların eline teslim etti,” diyen Inan, Klaas-Jan Huntelaar, Gerry Hamstra, Sven Mislintat ve Alex Kroes'u kastediyor.

Onların liderliğinde toplamda kırk oyuncu Amsterdam'a getirildi, bunlardan sadece biri gerçekten "tam isabet" olarak nitelendirilebilir: Jordan Henderson. İronik bir şekilde, bu transfer Kelvin de Lang'ın eseriydi; Mislintat'ın ayrılması ve Huntelaar'ın yokluğunun ardından teknik direktörlük görevini geçici olarak üstlenen kişi de oydu.

Yönetimdeki kargaşa da başarısız politikanın temelinde yatıyordu. “Vizyon, yapı, liderlik ve denetim eksikliği, tek başına hareket etme olasılığını artırdı. Teknik kadrodaki çok sayıda değişiklik nedeniyle, transfer politikasında hiçbir zaman net bir çizgi görülmedi. Kulübün, ayrıntılı bir oyun tarzı ve belirli profiller içeren teknik bir politika planı şeklinde bir şablonu yoktu.”

“İlgili kişiler, başarısız transfer politikasının önemli bir faktörü olarak parayı da gösteriyor. İlk iki yılda Ajax parayı cömertçe harcayabilirdi, ancak son yıllarda kemer sıkmak zorunda kaldı,” diye devam ediyor AD gazetesi, son olarak Ajax teknik direktörlerinin de bu çöküşte önemli bir faktör olduğunu belirtiyor.

“Ajax’ta Steijn, Mislintat’ın tek başına yürüttüğü transfer politikasından şikayet ediyordu ve Farioli de Kroes ile Beuker’in yaptığı transferlerden pek de memnun değildi. Ancak tüm bu yıllar boyunca kanıtlanan şey, kadroyu doğru değerlendirebilen bir teknik direktörün, başarısızlık sayısını sınırlayabileceğidir. Farioli yönetiminde, son transferlerden hiçbiri hayal kırıklığı yaratmadı.”

“Artık neredeyse hiç oynamayan Edvardsen, verim verdi. Weghorst ve Klaassen altın değerindeydi, oysa Steijn döneminde başarısız olan Josip Sutalo ve Anton Gaaei, birdenbire başarılı transferler gibi göründü. Ajax, geçen yaz 10 milyon avronun üzerinde dört oyuncuyu zar zor transfer etti. Üç teknik direktör, kısmen sakatlıklar nedeniyle, bu oyuncuları forma giydiremedi. Ajax'ın bir scouting ekibi var mı peki? Bu ekip, bazı oyuncular için diğerlerine göre daha fazla danışıldı.”