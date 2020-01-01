Acun Ilıcalı'nın satın alacağı konuşulan Fortuna Sittard hangi ligde? Tarihi, kadrosu...

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın satın alacağı söylenen Hollanda'nın köklü kulüplerinden Fortuna Sittard hakkında bilmeniz gerkenler burada...

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın kulüplerinden Fortuna Sittard'ı satın almaya hazırlandığı yönündeki iddialar kuvvetlenmeye başladı.

Türk televizyon dünyasının önemli isimlerinden olan Ilıcalı, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamada Avrupa'dan bir kulüp almayı düşündüğünü söylemiş ve, "Güzel bir kulüp almak istiyorum. Alacağım kulüpte de hedefim Türk ve dünya futboluna yıldız oyunu kazandırmak." diye konuşmuştu.

İşte Fortuna Sittard hakkında bilmeniz gerekenler...

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Fortuna Sittard hangi ligde?

Fortuna Sittard, şu anda Hollanda 1. Futbo Ligi olan Eredivisie'de mücadele ediyor. yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle bu sezon iptal edilen Hollanda Eredivisie'de oynanan 26 maç sonunda 26 puanla 16. sırada yer alıyordu. Fortuna Sittard gelecek sezon da Eredivisie'de mücadele edecek.

Fortuna Sittard tarihi

Fortuna 54 ve Sittardia kulüplerinin birleşmesiyle kurulan ve Hollanda'nın ilk profesyonel futbol kulübü olan Fortuna Sittard, 1967 ve 1964 yıllarında Hollanda Kupası şampiyonluğu yaşarken, 1984 ve 1999 yıllarında ise Hollanda Kupası'nda finale yükselme başarısı gösterdi.

Fortuna Sittard, Hollanda 2. Futbol Ligi olan Eerste Divisie'da ise 1959, 1964, 1966 ve 1995 yıllarında şampiyonluk yaşadı.

2000'li yılların başından biri finansal sorunlarla boğuşan ve 2009'da kulüp lisansının iptal edilmesinin eşiğinden dönen Fortuna Sittard, 2017 yılında Türk iş insanı Işıtan Gün tarafından yaklaşık 1 milyon euro karşılığında satın alındı.

Işıtan Gün'ün kulübü satın alma süreci

Kulübün aynı zamanda başkanlığını yapan sahibi Işıtan Gün, geçtiğimiz Ocak ayında Goal Türkiye'ye verdiği röportajda kulübü satın alma sürecini şöyle anlatmıştı: " ’dan ayrıldıktan sonraysa Hollanda’da yaşayan bir arkadaşımla oturuyorduk. Bana gazetede okuduğu bir habere göre, Fortuna Sittard’ın ekonomik olarak zor durumda olduğu ve bir yatırımcı aradığını söylemişti. Dolayısıyla tamamen tesadüfen gelişti. 2016’da kulübü devraldık. Kulüp tamamen bitmiş durumdaydı. "Bir futbol kulübü nasıl yönetilmez" diye bir kitap yazsanız, Türk futbolundan sonra koyabileceğiniz çok güzel bir bölüm olabilirdi. Her açıdan bitmiş bir kulüptü; fakat aynı zamanda çok bilinirliği olan bir marka ve bölgeydi. Biz Eerste Divisie’deyken bile deplasmanlara en fazla taraftar götüren beşinci kulüptük. Sıkı bir taraftar grubumuz da var. Ayrıca şöyle özel bir yapımız da bulunuyor; kulübün küçük bir hissesi taraftarlar derneğine ait. Onların da belli konularda veto hakkı var. Normalde bir taraftarı yönetim kuruluna alma zorunluluğumuz varken, ben iki tane aldım. Her kararı tamamen şeffaf bir şekilde onlarla paylaşıyoruz. Bu da elbette aramızdaki bağı güçlendiriyor."

Fortuna Sittard kadrosu

Son yıllarda altyapısından Kevin Hofland, Mark van Bommel ve Fernando Ricksen gibi önemli oyuncuları çıkaran Fortuna Sittard'ın mevcut kadrosu ise şöyle:

Kale: Alexei Coselev, Azbe Jug, Rowen Koot

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Defans: Martin Angha, Branislav Ninaj, Wessel Dammers, Gregoire Amiot, Patrik Raitanen, Clint Essers, Lazaros Rota

Orta Saha: Jorrit Smeets, Tesfaldet Tekie, Adnan Uğur, Dimitrios Ioannidis, Bo Breukers, Amadou Ciss, Mark Diemers, Nassim El-Ablak, Jacky Donkor, Djibril Dianessy

Forvet: Rasmus Karjalainen, Bassala Sambou