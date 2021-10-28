Acun Ilıcalı'nın alacağı İngiliz takımı belli oldu

İngiltere'den takım satın almak isteyen ünlü iş adamı, oldukça köklü bir kulübün sahibiyle anlaşmaya vardı.

İngiliz basını medya patronu Acun Ilıcalı'nın İngiliz futbolunun köklü kulüplerinden Hull City'yi satın almak için kulübün Mısırlı sahibi Assem Allam ile anlaşmaya vardığını öne sürdü. Yapılan anlaşmaya göre Ilıcalı, Mısırlı iş adamına 30 milyon sterlin ödeyecek. Hulll City bu sezon Premier Lig'e yükselirse, 20 milyon sterlinlik ek bir ücret ödenecek.

Daily Mail'de yer alan haberde 90'lı yıllarda spor medyasında muhabirlik yapan ve sonrasında kariyerine televizyon yapımcısı olarak devam eden Ilıcalı'nın daha önce Hollanda ekibi Fortuna Sittard'ın hisselerinin büyük çoğunluğunu aldığı ancak sonrasında yaşanan anlaşmazlıklar nedeniyle bu kulüpteki hisselerini sattığı aktarıldı.

Türk teknik direktör çalıştırabilir

52 yaşındaki iş adamı Eylül ayında yaptığı açıklamada Hull City'yi almayı düşündüğünü aktarmıştı. Son detayların çözüme kavuşmasının yapılan anlaşmanın resmen duyurulması beklenirken, Hull'deki değişim de merakla bekleniyor.

Ilıcalı yaptığı açıklamada Hull City'yi gelecek yıllarda Türk teknik direktörlerin çalıştırabileceğini belirtmişti.

Mısırlı Allam tarafından 2010'da satın alınan Hull, 2013'te Premier Lig'e yükselmişti. 2020'de yeniden Championship'e dönen Hull 14 haftası geride kalan ligde iki galibiyet, üç beraberlik ve yenilgiyle dokuz puan topladı. Üç takımın veda edeceği ligde düşme hattında yer alan Hull, oynadığı son üç karşılaşmada da puan almayı başaramadı.

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