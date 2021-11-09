Acun Ilıcalı'nın Hull City'i satın alma sürecinde geri sayım başladı

EFL Championship'te mücadele eden Hull City'i satın almaya çalışan Acun Ilıcalı, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Acun Ilıcalı, satın alma sürecinde geri sayımın başladığına değinirken bu zamanın, kısa sürede sonuçlanmasını ve takım sahibi olma hayalinin gerçek olmasını diledi.

Hull City'nin taraftarlarına da övgülerde bulunan Acun Ilıcalı, Hull Cityli taraftarların özellikle deplasmanda gösterdikleri desteğe hayran olduğunu belirtti.

Ne söylendi?

Hull City kulübünün geçtiğimiz haftalardan resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada, satın alma işlemlerinin resmen başladığı bilgisi verilmişti.

Bu paylaşımın ardından Acun Ilıcalı'dan da sosyal medyadan bir paylaşım geldi.

Acun Ilıcalı, sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Geri sayım başladı..

12 Mayıs 2021. İşte bu güzel şehre ilk ayak bastığım gün.

Kısa sürede çok güzel insanlarla tanıştım, mutluluktan başka hiçbir şey hissetmedim. Maçları seyrederken Hull City taraftarlarını hayranlıkla izliyorum.

Deplasmanlarda gösterdikleri büyük desteğe hayranım. Ehab Allam çok değerli bir insan ve bize bu süreçte çok yardımcı oldu. Ona ve ailesine büyük saygı duyuyorum. Umarım bu süreç kısa zamanda tamamlanır ve benim bu hayalim gerçek olur."

Acun Ilıcalı ve Hull City arasındaki anlaşmanın kısa bir süre içerisinde tamamlanması ve Ilıcalı'nın, Hull City'nin yeni sahibi olması bekleniyor.

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