Türk iş insanı, bir takım daha satın alarak futboldaki sahipliğini genişletiyor.

Hull City'nin sahibi olan Acun Ilıcalı, futboldaki ilerleyişini hızlandırmayı umarken bir takım daha satın almayı planlıyor.

Türk iş insanı, satın almak istediği yeni takım için şimdiden hazırlıklarına başladı.

Ilıcalı, İrlanda Premier Lig ekibi Dundalk'ın maçını trübünden takip etti ve kulüpten bu konuyla ilgili bir açıklama yayımlandı.

Ne söylendi?

"Son 15 ayda, kulübe yatırım yapma olasılığını araştırmak isteyen 10 ciddi kişi veya grup bize ulaştı. Dundalk Futbol Kulübü'nün gelecekteki gelişiminin, kulübe kişisel olarak sahip olmamızdan çok daha önemli olduğunu her zaman savunduk.

"Bir mülkiyet grubu olarak, yöneticimize verebileceğimiz desteği iyileştirmeye yardımcı olacak herhangi bir fırsatı değerlendirmemek ve zemin iyileştirmeleri yapma sürecini başlatmak çok dar görüşlülük olur.

"Aksini bildiren haberlere rağmen üç farklı grupla görüşmelerimiz devam ediyor. Bu tartışmalar, tüm yatırım, hissedarlık ve mülkiyet senaryolarını içerir. Kesinlikle hiçbir şey kararlaştırılmadı veya sonuçlandırılmadı.

"Günler içinde bir anlaşmaya varılabilir, birkaç hafta veya ay daha sürebilir veya hiç gerçekleşmeyebilir. Bu çok öngörülemeyen bir iş.

"Kulübün yararına olacak bir anlaşma yapmaya istekli olsak da herhangi bir anlaşmayı tamamlayabilmemiz için bunun bizi gerçekten heyecanlandıran bir şey olması gerekecek.

"Sahada rekabet etmemize yardımcı olan topluluk gelişimi ve tesis iyileştirmeleri, tüm tartışmalarımızın mihenk taşıdır.

"İlk takımımızdan akademimize ve yönetimimize kadar herkes kulübü her yönden geliştirmek için çok çalışıyor. Azınlık veya çoğunluk hissedarı olarak yeni bir ortakla anlaşmaya varmamız, bu zorlukların üstesinden gelmeyi kolaylaştıracaktır.

"Lütfen sahiplik grubundaki olası değişikliklerden korkmayın veya olumsuz bakış açılarına inanmayın. Tüm kararlar, sadece kulübümüzü güçlendirmek amacıyla alınacaktır."

İş insanı; Hull City'i satın almasından sonra başka bir futbol takımını da satın almak için resmi görüşmelere başladı.

İrlanda basınından LMFM'ye göre; Acun Ilıcalı, İrlanda Premier Lig ekibi Dundalk FC'yi satın almak için tüm planlarını yaptı.

Yapılan haberde Acun Ilıcalı, Dundalk FC'yi satın alarak genç futbolcularının daha fazla oynamasını sağlayacak.

Acun Ilıcalı, daha önce yaptığı açıklamada Hull City'deki genç oyuncuların gelişimi için bir kulüp daha satın alma almak istediğinin altını çizmişti.

İrlanda'nın en başarılı iki takımından birisi

Dundalk FC; İrlanda Premier Ligi'nde 14 kez şampiyonluğa ulaşırken İrlanda FA Kupası'nda 12 kez kupayı kaldırdı.

Aynı zamanda 7 kez İrlanda Lig Kupası şampiyonluğu yaşadı. Dundalk FC, İrlanda Premier Ligi'nin en başarılı ikinci takımı olarak dikkat çekiyor.