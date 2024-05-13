Hull City için teknik direktör arayışlarını sürdüren Acun Ilıcalı'nın favori teknik adamı belli oldu.

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, için play-off turuna kalamamış ve Premier Lig hayallerini başka bir bahara ertelemişti.

Yaşanan hayal kırıklığı sonrası teknik direktör Liam Rosenior'un görevin son verilmişti.

Gelecek sezon için teknik direktör arayışlarını sürdüren Hull City'nin Başkan Yardımcısı Tan Kesler, konuya dair açıklamalarda bulundu.

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Kesler; Hull Live'a yaptığı açıklamada, teknik direktör arayışlarını sürdürdüklerinin altını çizdi ve şu ifadeleri kullandı:

"Her zaman öngörülemez, risk alabilen ve kendi kültürümüzü ve kimliğimizi yaratabilen benzersiz teknik direktörler aradığımızı söylüyoruz.

'Tim Walter adaylardan biri'

Tim Walter adaylar listesinde yer alan isimlerden biri ve güçlü bir aday. O öngörülemezlik ve risk almayı temsil ediyordu. Hamburg'da görev yaptığı süre boyunca takımın kimliğini değiştirdi.

Oynadığı oyunla taraftarları stadyuma geri getirdi ve seyirci sayısını artırdı. Baskın biri, oyun tarzımıza uyuyor.

Bu bizim için bir gelişme ve ilerleme. Harika bir kişilik, bir lider. Championship'te değil ama Bundesliga ve Bundesliga II'de tecrübesi var ve Bayern Münih geçmişi var. İyi bir aday."