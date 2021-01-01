Acun Ilıcalı İngiltere'den de takım istiyor

Hollanda ekibi Fortuna Sittard'ın hissedarı olan Acun Ilıcalı, İngiltere'den de bir takım satın almak istediğini söyledi.

Hollanda Ligi takımlarından Fortuna Sittard'ın da hissedarlarından olan medya patronu Acun Ilıcalı, Premier Lig'de yer alan bir takımın sahibi olmak istediğini söyledi. Buna yönelik görüşemeler yürüttüğünü belirten Ilıcalı, "İngiltere'de bir takım alma ihtimalim var. Premier Lig'e çıkma adayı olan bir takım olabilir. İngiltere'de maç seyret, hayatın değişir. Çok farklı bir atmosfer ve bu atmosferin içinde olmak heyecan verici bir deneyim olur" ifadelerini kullandı.

Fortuna Sittard'ın durumuna da değinen Ilıcalı, "Hocayla bazı konularda fikir ayrılığına düşünce yolları ayırma kararı aldık. Şu an takımımız yardımcı hocamıza emanet ve iyi de bir form grafiği yakaladık. Sezon başında hedefimiz ligi 12'nci sırada tamamlamaktı ve şu an 11'inci sıradayız yani bu sezon başarılı olduğumuzu söyleyebilirim" şeklinde konuştu.

Yeni projesi Exxen ile Süper Lig'de yayın ihalesine gireceği yönündeki iddiaları da değerlendiren Ilıcalı, "Süper Lig'in yayın haklarını almak gibi bir düşüncemiz yok" dedi.