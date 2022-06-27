Acun Ilıcalı, Hull City'ye Ozan Tufan'ın ardından Michael Seri'yi transfer edeceklerini duyurdu

Hull City'nin sahibi, Galatasaray'ın eski oyuncusu ile anlaştıklarını söyledi.

Acun Ilıcalı, Championship ekibi için transfer açıklamaları yaparken takımın orkestra şefi olacak oyuncuyu duyurdu.

Ozan Tufan hakkında Fenerbahçe ile prensip anlaşmasına varan Hull City, Süper Lig'de görev almış bir ismin daha transferine hazırlanıyor.

Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı, Jean Michael Seri'nin takıma liderlik edeceğini düşünüyor.

Acun Ilıcalı ne söyledi?

Hull Live'a konuşan Acun Ilıcalı, 2019-20 sezonunda Galatasaray forması terleten Jean Michael Seri ile anlaşmak üzere olduklarını açıkladı:

"Büyük ihtimalle Hull City forması giyecek. İstanbul'da onunla birlikteydim ve futboluna hayran olduktan sonra karakterine de hayran oldum."

"Tamamen futbola odaklanmış, bizi daha yüksek yerlere taşıma tutkusuna sahip bir aile babası. Bu takımda orkestramızın şefi olacak ve bu kalitede oyuncu ile çok mutlu olacağımıza inanıyorum."

"Bir süredir onu takip ediyoruz, gözlemcilerimiz takıma faydalı olacağı konusunda ısrarcı oldular, ben de onlara inanıyorum"

Michael Seri'nin performansı nasıl?

Galatasaray'da Fullham'dan kiralık olarak forma giyen oyuncu daha sonra Bordeaux'da da bir kiralık dönemi geçirdi.

Geçen sezon Championship'te Fulham formasıyla 34 maçta 1 gol 6 asistlik katkı sağlayan Seri, sezon sonunda boşa çıktı.

Hull City, 30 yaşındaki orta saha oyuncusu için bonservis bedeli ödemeyecek.

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