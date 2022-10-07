Acun Ilıcalı, Hull City'nin yeni menajerini açıkladı: "Kulüp, efsanesi Andy Dawson'a emanet"

Hull City için Sergen Yalçın, Fatih Terim gibi isimler Türk basınında yer alıyordu.

Acun Ilıcalı'nn sahibi olduğu Hull City'de geçtiğimiz günlerde kulübün menajeri Shota Arveladze ile yollar ayrılmıştı.

Sergen Yalçın, Fatih Terim gibi isimler Türk basınında yer alsa da Acun Ilıcalı, son olarak Olimpiakos'u çalıştıran Portekizli hoca Pedro Martins ile görüştüklerini ancak bir sonuca varamadıklarını açıkladı.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada Hull City'yi Andy Dawson'un çalıştıracağı söylendi.

Ne söylendi?

"Pedro Martins ile yapılan kapsamlı görüşmelerden sonra, karşılıklı olarak kabul edilebilir bir konuma ulaşamadık ve bu nedenle görüşmeleri iptal etme kararı aldık. Pedro harika bir hoca ama taleplerini karşılayamadığımızı hissettik, bu yüzden Hull City'ye gösterdiği ilgiden dolayı kendisine teşekkür ediyor ve gelecek için en iyisini diliyoruz.

"Ekibimiz, kulüp efsanesi Andy Dawson ile çok yetenekli ellerde. onun ve ekibinin geçen hafta yaptığı işten çok memnunuz.

"Çarşamba günü stadyumdaki atmosfer bana çok inanmış bir kulübümüz olduğunu açıkça gösterdi. Andy'ye ve oyunculara verilen desteği görmek inanılmazdı.

"Yukarıdakilerin tümü göz önünde bulundurularak, Andy bir sonraki duyuruya kadar takımın başında kalacak.

"Dünyanın dört bir yanından yüksek kalibreli hocaların ilgisini çektik ve bu büyük kulübü ileriye götürecek doğru adayı bulana kadar tüm seçeneklerimizi değerlendirmeye devam edeceğiz.

"Bu bizim için çok önemli bir karar ve aceleye getirmek istediğimiz bir şey değil. Andy ve ekibinin getirdiği istikrar, bu kararı doğru bir şekilde almamızı sağladığı için şanslıyız. Yolculuğumuzun başında da söylediğim gibi şeffaflıkla hareket edeceğiz ve bu süreç boyunca taraftarları güncel tutacağız.

"Her zaman olduğu gibi, taraftarlarımıza harika destekleri için teşekkür etmek istiyorum. Bu kulübün hak ettiği başarıyı getirmek için birlikte savaşmaya devam edeceğiz."