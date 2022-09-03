Acun Ilıcalı'dan Michy Batshuayi transferi yorumu: "Çok önemli bir yıldız"

Acun Ilıcalı, Twitter hesabından Fenerbahçe'nin Chelsea'den kadrosuna kattığı Belçikalı forvet Michy Batshuayi hakkında görüşlerini açıkladı.

İngiltere Championship ekibi Hull City'nin sahibi olan Acun Ilıcalı, Fenerbahçe'nin Chelsea'den kadrosuna kattığı Belçikalı forvet Michy Batshuayi'nin çok önemli bir transfer ve çok önemli bir yıldız olduğunu söyledi.

Ne Olmuştu?

Fenerbahçe, geçen sezon Beşiktaş'ta kiralık oynayan Michy Batshuayi'yi Chelsea'den 3 milyon Euro karşılığında renklerine bağladı ve Belçikalı golcüyle ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Acun Ilıcalı ne dedi?

Acun Ilıcalı Twitter hesabından transfere ilişkin olarak, "Michy Batshuayi’nin çok önemli bir transfer olduğunu düşünüyorum, ligimize alışmış çok önemli bir yıldız bence" şeklinde bir paylaşım yaptı.

Ilıcalı paylaşımın devamında, "FIFA sıralamasında dünyanın ikinci sıradaki milli takımının bu Haziran ayında oynadığı son 4 resmi maçta 2 gol 2 asist yapmış bir forvetin Fenerbahçe’ye gelmesi önemli bir olaydır. Bence bu transferi küçümsemek doğru değil küçümseyen de doğru yerde değil.. Transferde emeği geçen herkese teşekkür ederim. Başarılar Michy Batshuayi." şeklinde devam etti.

Ümit Özat, Acun Ilıcalı'ya ne dedi?

Daha önce Twitter hesabından Batshuayi transferi hakkında sert eleştiriler yapan Ümit Özat, Acun Ilıcalı'nın konu hakkındaki tweetini alıntılayarak, "Bu kadar iyiydi madem Allahyar'a 4.5 vereceğine bunu alsaydın." şeklinde bir cevap verdi.

Özat, daha önce Batshuayi'nin geçen seneki performansına atıfta bulunarak Ali Koç'u eleştiren bir paylaşımda bulunmuştu.