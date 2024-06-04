Acun Ilıcalı'dan Aziz Yıldırım'a zehir zemberek sözler! 'Konuşamaz, komple yalan'

Türk iş insanı Acun Ilıcalı'dan Fenerbahçe'nin bir diğer başkan adayı Aziz Yıldırım'ı kızdıracak sözler geldi.

Fenerbahçe'de mevcut başkan Ali Koç'un yönetim kurulunda yer alan Türk iş insanı Acun Ilıcalı, Sarı-Lacivertli ekibin bir diğer başkan adayı Aziz Yıldırım hakkında çok konuşulacak ifadelerde bulundu.

TV 100'de katıldığı programda konuşan Ilıcalı, Aziz Yıldırım'a sert sözler kullandı. Acun Ilıcalı'nın açıklamalarından ön plana çıkanlar şu şekilde:

Ne söylendi?

Aziz Yıldırım'ın Jose Mourinho olayı komple yalan. Üç gün görüşemediler, irtibat kuramadılar! Mourinho, bizimle görüştükten sonra telefon değiştirdi, ulaşamadılar. Anlaşma falan yok. Londra'da görüşmüşler, Mourinho da Ali Koç'a ve projelere baktı... Adam kabul etti.

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"AZİZ YILDIRIM TARTIŞMAYA GİREMEZ!"

Aziz Yıldırım döneminde 600 Milyon euro zarar uğradı kulüp. Aziz Yıldırım'ın alacağı yok. Paranı al git, 600 Milyon euro batır, sonra gel ve yeniden başkanlık yap. Bir de üstüne devamlı posta koyuyor. O dönemler geçti, insanlar böyle bir insan görmek istemiyor. Keşke buraya otursa da 600 Milyon euroya cevap verse. Aziz Yıldırım böyle bir tartışmaya giremez. Konuşamaz. Ali Koç ile tartışmaya çıksın canlı yayında, hiçbir şey bilmediğimi söyleyeceğim.

Bu akşam, başkan ve Jose Mourinho ile buluşacağız. Son bir bölüm kaldı çünkü konuşmamız gereken. Jose Mourinho'yu uçağımla Londra'ya bırakacağım. Orada Hull'a geçeceğim ve orada basın toplantım var. Yarın akşam İstanbul'da Fenerbahçeli gençlerle buluşmam var. Mourinho'yu biraz erken götürüp, geri dönmem gerekiyor

"BİZ DELİYİZ!"

Yılda 40-50 milyon euro getirecek projelerim var. Sadece medya projemden 15 Milyon euro gelecek. Fenerbahçe çok büyük bir kurum, biz deliyiz. Konu Fenerbahçe olduğunda, her şeyi yaparız. Dünyanın en büyüklerinden biri olabiliriz. Bunu hep berabere göreceğiz.

"FENERBAHÇE'Yİ KONUŞTUK HEP!"

Jose Mourinho, Şampiyonlar Ligi öncesi röportaja çıkacağını ve ne demesi gerektiğini sordu. Ali Başkan 'Kesin konuşmasın ama beraber olduğumuzu söylesin' dedi. Mourinho da maç öncesinde 'Anlaştım ama bitmedi' diyor. Maç oynanırken haberler, fotoğraflar Türkiye'de çıktı. Maç sonrası İngiliz spiker 'Anlaşmışsınız' dedi. Mourinho da espri yapıyor 'Ali Koç yukarıda, şimdi anlaştık' diyor. Aslında bu espri değil, orada buluştuk. Maçı göremedim, Şampiyonlar Ligi'ni izleyemedim. Fenerbahçe'yi konuştuk hep.