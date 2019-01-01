Acun Ilıcalı, Cem Yılmaz ve Ali Koç, Fener Ol Kampanyası için ne yapacak?

Televizyoncu ve yapımcı Acun Ilıcalı, sosyal medyadan yaptığı açıklamada Cem Yılmaz ile Fenerbahçe için kampanya yapacağını duyurdu.

Henüz netlik kazanmamakla birlikte Acun Ilıcalı, için Cem Yılmaz ile birlikte bir destek kampanyası düzenleyeceklerini duyurdu.

Televizyoncu ve yapımcı Ilıcalı, bu duyuruyu sosyal medya hesabından Cem Yılmaz ve Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile olan fotoğrafını yayımlayarak ilan etti.

Ilıcalı, hesabından yaptığı duyuruda şu sözleri kullandı:

"Fenerbahçemiz için yakın zamanda yapacağımız destek kampanyası ile ilgili bir açıklama yapmak istiyorum... Geçtiğimiz günlerde yönetimimize gönlünü verdiğim takımımız için, TV8 ekranlarında dünya futbol tarihinin en büyük kampanyasını yapma teklifini götürdüm. Başkanımızın da tam desteğiyle özlenen Fenerbahçe için büyük bir kampanyaya başlıyoruz. 12 ve 13 Mayıs akşamı dostum Cem Yılmaz ile birlikte taraftar ve kulüp bütünleşmesinin tarihini yazmak için TV8 ekranlarında olacağız. Bu kampanyaya katılanları, hayal ettikleri binlerce ödül bekliyor. Taraftarımızın ve kulübümüzün kazanacağı ‘win-win’ kampanyamızın detaylarını çok yakında vereceğim… Fenerbahçeliler hazır olun, tarih yazacağız! #FENEROL"