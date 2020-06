Acun Ilıcalı: Beşiktaş'tan teklif gelirse kabul ederim

Ünlü televizyon programcısı Acun Ilıcalı, Hollanda’nın Fortuna Sittard kulübünü satın almaya çok yaklaştığını ve hedeflerini açıkladı.

Beyaz Futbol programına açıklamalarda bulunan Acun Ilıcalı, “Futbola olan ilgimi biliyorsunuz. Fortuna Sittard ile anlaşma aşamasındayız. Eğer her şey sorunsuz bir şekilde sona ererse, genç futbolcuları keşfedip Türk futboluna kazandırmak istiyoruz. Bunun için çok doğru bir ekip kurduk. Büyük bir hayalim var. Belki bir gün ’de tribünleri ayağa kaldıracak bir futbolcu inşallah Fortuna Sittard’dan gitmiş olacak” dedi.

"Beşiktaş'tan teklif gelirse seve seve kabul ederim"

Reklam kampanyası konusunda her kulübe destek olabileceğini söyleyen Acun Ilıcalı, “Beşiktaş kulübünden bana reklam kampanyası ile teklif gelirse seve seve kabul ederim dedim. Herhangi bir maddi bir ilişki olmadı. Rahmetli babam lıydı. Ben, gazetecilik kariyerime Beşiktaş muhabiri olarak başladım. Böyle bir bağım var. O camiada çok sevdiğim insanlar var. Futbola negatif enerji ile bakan birisi değilim. Her kulübümüzün gelişmesini isterim. Bu kulüpler hepimizin. Zor zamanlarında her türlü desteği vermemiz gerekiyor. Beşiktaş’ın yeri kalbimde her zaman farklıdır. ‘dan da böyle bir teklif gelse kabul ederim. Bütün kulüplerimize desteğe sıcak bakıyorum. Ama konu Fenerbahçe olursa başka şeyler de olur” ifadelerini kullandı.