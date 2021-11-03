Acun Ilıcalı'nın Hull City'deki teknik direktörü belli oldu

İngiliz futbolunun Championship'te mücadele eden köklü kulüplerinden Hull City'yi satın almaya hazırlanan Türk medya patronu Acun Ilıcalı'nın yeni takımının başına getireceği teknik direktör de netlik kazandı.

Fanatik'te yer alan habere göre Ilıcalı, yeni takımının başına Gürcü teknik direktör Şota Arveladze'yi getirmeye hazırlanıyor.

48 yaşındaki Arveladze daha öne Süper Lig'de daha önce Kayserispor, Kasımpaşa ve Trabzonspor'u çalıştırmıştı.

Bir dönem İsrail Ligi ekiplerinden Maccabi Tel Aviv'de de görev yapan Arveladze 2017'den bu yana Özbekistan'ın Pakhtakor Tashkent takımında görev yapıyordu.

Hull City düşme hattında

Deneyimli futbol adamı bir dönem AZ Alkmaar'da Louis van Gaal'in yardımcılığını da yapmıştı.

Rangers forması giydiği dönemin de etkisiyle Ada futboluna yakın bir isim olan Arveladze, kariyeri boyunca Dinamo Tiflis, Trabzonspor, Ajax, Rangers, AZ Alkmaar ve Levante gibi takımların formasını giymişti.

Ilıcalı'nın teklifini düşünmek için süre istediği öne sürülen Arveladze'nin bu teklifi kabul etmesine kesin gözüyle bakılıyor.

Öte yandan Hull City yönetimi ile Ilıcalı arasındaki görüşmelerin artık son aşamaya geldiği öğrenilirken, kulübün devir teslim işlemlerinin önümüzdeki günlerde resmen başlaması bekleniyor.

Hull City Championship'te geride kalan 15 maç sonunda topladığı dokuz puanla 24 takımlı ligde düşme hattında yer alıyor.

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