Villarreal teknik direktörü Iñigo Pérez, takımının Barcelona'ya 2-3 yenildiği maçı değerlendirdi ve mükemmel bir başlangıç yapmalarına rağmen Camp Nou'dan puansız ayrılmanın hayal kırıklığını dile getirdi.

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Iñigo Pérez'in basın toplantısındaki açıklamaları Castellón Diario gazetesi tarafından yayımlandı. Pérez, takımının Katalan ekibi büyüklüğünde bir rakip karşısında üstünlüğünü korumanın ne kadar zor olduğunun gayet iyi farkında olduğunu kabul etti, ancak oyuncularının başlangıçta ortaya koyduğu iyi işin nihai sonuca yansımamasından özellikle üzüntü duyduğunu dile getirdi.

Pérez, "35 dakika boyunca çok iyi oynayıp 2-0 öne geçtiğinizde, Barcelona gibi bir takımın size baskı kuracağını ve skoru çevirene kadar bunu durmaksızın sürdüreceğini bilirsiniz" diye konuştu.

Villarreal teknik direktörü, ilk yarının büyük bölümünde çok yüksek bir performans sergileyip iki farklı üstünlük yakaladıktan sonra gelen yenilgiyi kabullenmenin zor olduğunu itiraf etti.

Pérez, "İki gollük üstünlüğe sahipken, o çok iyi başlangıcın ardından sonunda eli boş ayrılmak canımızı yakıyor" ifadelerini kullandı.

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Teknik direktör ayrıca maçta oyun kontrolünün ve pozisyonların sürekli el değiştirdiğini, oyuncularının elde ettiği üstünlüğün büyük hücum gücüne sahip bir rakip karşısında olumlu bir sonucu garanti etmediğini de kabul etti.

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İlk ve ikinci yarı arasındaki farka ilişkin bir soruyu yanıtlayan Villarreal teknik direktörü, Barcelona'nın kalitesine ve bu tür bir maçın geçtiği farklı evrelere dikkat çekti.

"Taktik, fiziksel ve teknik beceri unsurları bir yana, maç içinde oyunun gidişatı sürekli değişir" diyen Pérez, Villarreal'in ilk 35 dakikada da açık ara daha iyi taraf olduğunu, bu süreçte Barcelona'nın kayda değer pozisyon üretemediğini, kendi ekibinin ise iki gol bulmayı başardığını vurguladı.

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Teknik direktör, oyuncularına herhangi bir suçlama yöneltmekten kaçındı ve maç boyunca savunmada çok yüksek bir seviyeyi korumaya zorlayan bir rakip karşısında ortaya koydukları çabayı savundu.

Pérez, "Oyuncularıma yönelteceğim hiçbir suçlama yok, çünkü Barcelona'nın oyun tarzı karşısında çok iyi savunma yapmak zorunda olduğunuzu kabullenmeniz gerekir" dedi.

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Bununla birlikte Pérez, Barcelona oyunun kontrolünü ele geçirdikten sonra Villarreal'in hücuma çıkmak için fırsatları daha iyi değerlendirebileceğini kabul etti.

Teknik direktöre göre takımının daha fazla pas yapması ve Katalan baskısını hafifletmesini sağlayacak hücum durumları yaratması gerekiyordu.

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Pérez, "Bu konuda daha iyi bir performans ortaya koyabilirdik. Onlar fırsatı yakaladıktan sonra, hücum pozisyonu yaratabilmek için art arda birkaç pası birbirine bağlayabilmemiz gerekiyordu" diye vurguladı.

Öte yandan El Chiringuito'nun X hesabı, maçtaki tartışmalı hakem kararları sorulduğunda Villarreal teknik direktörünün verdiği yanıtı paylaştı.

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Iñigo Pérez, "Maçların ardından hakem kararları hakkında asla yorum yapmam" dedi.