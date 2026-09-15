"Acınası" ifadeleri: Nassr taraftarları Ronaldo'yu şoke etti ve Postecoglou'nun kellesini istedi

Nassr'ın Al Ain karşısında aldığı ağır yenilgi, takım taraftarları tarafından sessizce karşılanmadı. Farklı bir 4-0'lık mağlubiyetin ardından öfkeli tepkiler patlak verdi ve Avustralyalı Ange Postecoglou önderliğindeki teknik ekibin yanı sıra takımın bazı yıldızlarına da sert eleştiriler yöneltildi.

Taraftarlar, Cristiano Ronaldo'yu da eleştiri çemberinin dışında bırakmadı. Bazı taraftarlar, yenilginin sorumluluğunun bir kısmını ona yükledi ve öfkenin dozu, maçın büyük bölümünde Nassr'ın Al Ain karşısında beklenen tehlikeyi yaratamaması nedeniyle takım kaptanının performansını "acınacak" olarak nitelendirmeye kadar vardı.

Öfke Ronaldo ile sınırlı kalmadı, çok daha büyük ölçüde Postecoglou'ya yöneldi. Taraftarlar, Avustralyalı teknik direktörün beklenen katkıyı sağlamadığını ve Nassr'ın Al Ain karşısında hem savunma hem de hücum anlamında net çözümlerden yoksun bir görüntü ortaya koyduğunu düşündü. Bu da onun görevden alınmasını isteyen sesleri güçlü şekilde yükseltti.

Nassr taraftarları Postecoglou'yu eleştiriyor

Bazı eleştiriler, Postecoglou'nun maç boyunca verdiği tepkiye odaklandı. Teknik direktörün sakinliğinin ve maçın gidişatını değiştirememesinin, takımı kurtaracak uygun çözümlere sahip olmadığını yansıttığı değerlendirildi. Bir taraftar şöyle yazdı: "Ange'nin soğuk tepkisi, onun Nassr için uygun teknik direktör olmadığını gösteriyor."

Taraftarlar ayrıca, takımı yeniden şampiyonluklar yoluna sokmak istiyorsa Nassr yönetiminden hızlı bir hamle yapmasını istedi. Mesajlardan birinde şöyle deniyordu: "Semedo, Simakan ve efsane Cristiano Ronaldo'nun durumu ele alınmalı." Bu ifade, gürültülü Asya hezimetinin ardından takım içindeki bazı temel unsurların durumunun değerlendirilmesi gerektiğine işaret ediyordu.

Değişim ve transfer talepleri

Nassr taraftarları krizden çıkmak için hızlı bir çözüm önerdi ve şöyle dedi: "Nassr'ı yeniden ayağa kaldırmak ve şampiyonluklar isteniyorsa, tereddütsüz hızlı bir çözüm." Ardından taleplerini net biçimde sıraladılar; başında "Ange'nin görevden alınması" gelirken, buna ek olarak Suudi Arabistan doğumlu bir orta saha oyuncusuyla anlaşılması ve aynı kategoriden bir oyuncuyla sol bek mevkiinin takviye edilmesi yer aldı.

Bu yorumlar, 4-0'lık yenilginin ardından Nassr tribünlerindeki öfkenin boyutunu gözler önüne seriyor. Özellikle takım, Ronaldo ve arkadaşlarının turnuvaya dönüşüyle AFC Şampiyonlar Ligi Elit'te farklı bir görüntü sergilemeyi beklerken, Hazza bin Zayed Stadı'ndan takım içindeki birçok dosyayı yeniden açan ağır bir yenilgiyle ayrıldı.