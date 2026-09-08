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imago-sport-1082615941.jpgAnadolu Agency

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Acımasız: Şampiyonlar Ligi'nde kaleci hatalarından en çok yararlanan takım Real Madrid

Real Madrid - Inter
Real Madrid
Inter
Şampiyonlar Ligi
F. Valverde
İspanya
İtalya
Uruguay

Kraliyet takımına hatalardan 30 gol

Real Madrid, Şampiyonlar Ligi'nde kaleci hatalarını avlama tutkusunu sürdürdü ve bu kez son kurban Inter Milan oldu.

Kıtasal turnuvanın lig aşamasındaki ilk hafta karşılaşmasında bu Salı akşamı "Santiago Bernabeu" sahasında oynanan iki takım arasındaki maçın 23. dakikasında, Inter Milan'ın İspanyol kalecisi Josep Martinez yasak bölgeye düştü.

İspanyol kaleci kalenin önünde Fede Valverde'yi çalımlamaya çalıştı, ancak Uruguaylı oyuncu onu cezalandırdı ve topu ağlara göndererek Kraliyet takımının ikinci golünü kaydetti.

Kylian Mbappe'nin 14. dakikada ilk golü kaydetmesinin ardından Valverde, Real Madrid'in maçtaki üstünlüğünü 2-0'a taşıdı.

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"Opta" ağının istatistiklerine göre, 2007-2008 sezonundan bu yana Şampiyonlar Ligi'nde kaleci hatalarından en çok yararlanan takım Real Madrid.

Bu süre zarfında Real Madrid, kalecilerin doğrudan hatalarından 30 gol kaydetti; bu, diğer herhangi bir takımdan en az 5 gol fazla.

Listenin ikinci sırasında 25 golle Arsenal yer aldı.

Öte yandan, Valverde'nin gol ortalaması gelişti; Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı son 5 maçta dördüncü golünü kaydetti; buna karşılık Kraliyet takımının formasıyla kıtasal turnuvada oynadığı ilk 75 maçta yalnızca 3 gol atmıştı.

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