Blackpool, aldığı kötü sonuçların ardından League One'da düşme hattının hemen üzerine gerileyince teknik direktör Ian Evatt ile yollarını ayırdı. Kulübün, Evatt'ın 45. doğum gününü kamuoyuna açık bir mesajla kutladığı gün bu kararı vermesi sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

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Bloomfield Road'da acımasız ayrılık

Blackpool, son dönemin en acımasız teknik direktör ayrılıklarından birine imza atarak Evatt'ın görevine son verdi. Perşembe öğleden sonra yapılan açıklama, kulübün resmî sosyal medya hesaplarından eski savunmacının 45. doğum gününü kutlayan mesajın paylaşılmasından yedi saat bile geçmeden geldi. Zamanlama futbol dünyasında büyük ilgi gördü; Evatt'ın doğum günü, işini kaybettiği güne dönüştü.

Blackpool, ayrılığı kısa bir resmî açıklamayla duyurdu: "Blackpool Futbol Kulübü, Ian Evatt'ın 12 ayın ardından teknik direktörlük görevinden ayrıldığını duyurur. Kulüp, Bloomfield Road'da geçirdiği süre boyunca gösterdiği tüm çabalar için Ian'a teşekkür eder. Bu hafta sonu oynanacak maçta takımı Stephen Crainey, Stephen Dobbie ve Steve Banks ile birlikte Steve Thompson yönetecek."

Kötü form Evatt'ın kaderini belirledi

Kararın zamanlaması sosyal medyada tartışma yaratsa da Blackpool yönetiminin neden harekete geçtiğini istatistikler daha net ortaya koyuyor. Evatt'ın takımı, ligdeki son 10 maçının altısını kaybederek formunda "endişe verici" bir düşüş yaşadı. Bu sonuçlar Blackpool'u League One'da düşme hattına tehlikeli ölçüde yaklaştırdı. Kulüp sahipleri, yoğun kış dönemine yaklaşırken bu duruma daha fazla tahammül etmek istemedi.

Evatt'ın takımın başındaki son maçı, AFC Wimbledon karşısında alınan 1-0'lık yenilgiydi. Bu sonucun ardından, kadroda çok sayıda oyuncuyu etkileyen ciddi bir hastalık salgını yaşandığı iddiaları gündeme geldi. Evatt, başkente yapılacak yolculuk öncesinde birkaç kilit oyuncuyu etkileyen bir hastalık nedeniyle hazırlıklarının ciddi biçimde aksadığını belirtmişti. Ancak taktiksel esneklik eksikliği ve yaratıcı oyunculardan en iyi verimin alınamaması, tek bir maç gününe ilişkin bu hafifletici koşullardan daha ağır bastı.

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Efsanevi futbolculuk kariyeri yarıda kaldı

Bu ayrılık, Evatt'ın Blackpool taraftarları arasındaki efsanevi konumu nedeniyle özellikle çarpıcı. Futbolculuğu döneminde Blackpool formasıyla 250'den fazla maça çıkan Evatt, League One'dan Premier League'e kadar yükselen takımın temel taşlarından biriydi. İki başarılı play-off mücadelesinde yer alarak Bloomfield Road'da teknik direktörlüğe geçmeyi düşünmesinden çok önce kulüp tarihindeki yerini sağlamlaştırdı.

Gelecek maçlar BLA League One 07:30 WIG

Ekim 2025'te Steve Bruce'un yerine göreve getirilen Evatt, başlangıçta umut verdi ve aralık ayındaki başarılı sonuçlarla kulübü yakın tehlikeden uzaklaştırdı. Ancak görevde kaldığı 57 maç boyunca bu ivmeyi korumakta zorlandı. Bu süreçte, özellikle önemli transferlerin beklenen etkiyi yaratamadığı savunma mevkilerinde, ideal ilk 11'ini sahaya sürmesini engelleyen süregelen sakatlık sorunlarıyla sık sık karşılaştı.

Yeni bir yön arayışı

Blackpool şimdi yeniden teknik direktör arayışına girecek. Bu, Simon Sadler'ın 2019'da kulübün sahibi olmasından bu yana yapılacak sekizinci kalıcı atama olacak. Yönetim, kadroyu istikrara kavuşturup takımı League One puan tablosunda yukarı taşıyabilecek bir aday bulmak için arayışa hemen başlayacak. Kulübün iddialı hedefleri, daha istikrarlı bir oyun anlayışı yerleştirebilecek ve bu sezon boyunca kırılgan görünen savunmayı sağlamlaştırabilecek bir teknik direktör gerektiriyor. Geçici teknik direktör Thompson ise kısa vadede takımı toparlamakla görevlendirilecek. Kadronun, Evatt'ın ayrılığının yarattığı çalkantıyı geride bırakıp hafta sonu oynanacak maça hızla odaklanması gerekiyor.