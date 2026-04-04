Acımasız bir hücum... Al-Ahli Jeddah, Roshen Ligi'nde eşi görülmemiş bir rekor kırdı

Al-Ahli Jeddah takımı, bu Cumartesi akşamı Roshen Profesyonel Ligi'nin 27. haftasında Damak kalesine kısa sürede iki gol atarak, turnuva tarihindeki katılımlarında eşi benzeri görülmemiş bir başarıya imza attı. Takım, teknik üstünlüğünü kanıtlayarak ligin üst sıraları için verdiği mücadelede konumunu güçlendirdi.

Al-Ahli, Damak'ın savunma oyuncusu Dhari Al-Anzi'nin kendi kalesine attığı gol ve İngiliz oyuncu Ivan Tony'nin skoru artıran golüyle 6 dakika içinde muhteşem bir ikili gol attı.

Thamania ağının bildirdiğine göre, Al-Ahli takımı, kendi sahasında üst üste 36 maçta gol atarak, Roshen Profesyonel Ligi tarihindeki yeni bir rekora ulaştı. Bu başarı, kulübün turnuvaya katıldığından bu yana ilk kez elde ettiği bir başarıdır.

Ayrıca okuyun... Video... Tony, Ronaldo'ya her zamanki gibi sert bir cevap verdi

Bu rakam, takımın hücum gücünün ve kendi sahasındaki istikrarının bir göstergesi olarak kabul ediliyor. Ayrıca, özellikle son maçlarda sürekli olarak üstün performans sergilemelerine katkıda bulunan, özellikle forvet hattındaki oyuncular arasındaki büyük uyumu da yansıtıyor.

Bu başarı, Al Ahli'nin lig sıralamasında üst sıralar için rekabette kendini önemli bir oyuncu olarak kabul ettirme yeteneğini gösteriyor ve taraftarlarına, takımın yerel düzeydeki yetenekleriyle gurur duymaları için ek nedenler sunuyor.