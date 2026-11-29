Liverpool efsanesi Steven Gerrard, geçen pazar Manchester United karşısında alınan 4-0'lık galibiyette birçok fırsatı kaçıran 123 milyon sterlinlik yaz transferi Bradley Barcola'dan kale önünde “acımasız bir bitirici” olmasını istedi. Gerrard, Fransa millî takım oyuncusunun bitiriciliğini geliştirmesi hâlinde Andoni Iraola'nın ekibinin Premier Lig ve Şampiyonlar Ligi şampiyonlukları için ciddi biçimde mücadele edebileceğine inanıyor.

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Gerrard'dan 123 milyon sterlinlik Barcola'ya daha acımasız olma çağrısı

Liverpool efsanesi Steven Gerrard, Andoni Iraola'nın ekibinin bu sezon hem Premier Lig hem de UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu için mücadele edebilmesi adına, yazın 123 milyon sterline transfer edilen Bradley Barcola'dan kale önünde “acımasız bir bitirici” olmasını istedi.

Ağustos sonunda Paris Saint-Germain'den transfer olan Fransa millî takım oyuncusu, dokuz maçta dört asist yaptı. Manchester United'ın geçen pazar 4-0 mağlup edildiği karşılaşmada birçok net fırsatı harcamasına rağmen hareketli bir performans sergiledi. Şu ana kadarki tek golleri ise ekim ortasında LASK karşısında 6-3 kazanılan Şampiyonlar Ligi maçında yaptığı hat-trick'ten geldi.

‘Göze hoş görünen biri olmak yerine acımasız bir bitirici ol’

BBC Radio 5Live'a konuşan Liverpool'un eski kaptanı Gerrard, Barcola'nın olağanüstü hızını ve topsuz hareketliliğini överken, yüksek bonservis bedelinin hakkını vermesinin önündeki temel engelin ceza sahasındaki tereddüdü olduğunu belirtti.

“Yıllardır TNT Sport'ta PSG'yi takip ediyoruz ve bu oyuncuyu gerçekten çok seviyorum. Orada nasıl çalıştırıldığını da beğeniyorum,” dedi Gerrard. “Geldiğinde biraz daha iyi bir bitirici olmasını bekliyordum... Liverpool formasıyla şimdiye kadar gördüklerime dair tek küçük eleştirim, o son dokunuş olur. Şutunu biraz daha çabuk çekmeli, tetiğe çok daha çabuk basmalı. Bazen dağınık goller de atılabilir ama sanki kusursuz golü atmaya çalışıyor. Fazladan bir dokunuş yapıp son anda biraz beceri göstermeye çalışıyor. Bence buna ihtiyacı yok.”

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Yazın uzayan transfer süreci Barcola'nın Anfield'daki ritmini geciktirdi

Gerrard, Barcola'nın Paris'ten ayrılış sürecinin uzamasının sezon öncesi hazırlığını kısıtladığını ve kanat oyuncusunun Merseyside'a geldikten sonra fiziksel açıdan açığını kapatmak zorunda kaldığını kabul etti.

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“Transfer sürecinin içinde olduğu için buraya sezon öncesinde çok az maç oynamış olarak geldi. Nasıl olduğunu bilirsiniz, bir kenara çekilirsiniz ve sezon öncesi hazırlık maçlarında oynamazsınız. Bu yüzden ritmini bulması biraz zaman aldı,” diye açıkladı Gerrard. “Bu oyuncuyu çok seviyorum. Hızının daha önce gördüklerinizden farklı olması sayesinde Liverpool'un hücum hattına gerçekten tehlikeli bir boyut kattığını düşünüyorum. Hücuma yaklaşımı ve girdiği pozisyonlar açısından, pek çok oyuncu kendini o durumlara sokamaz.”

Barcola'nın bitiriciliği iki kulvarda gümüş madalya mücadelesinin önünü açabilir

Liverpool hafta sonuna Premier Lig'de, ikinci sıradaki Brighton & Hove Albion'ın yalnızca bir puan gerisinde dördüncü olarak girerken Gerrard, Iraola yönetiminde büyük kupalar kazanmanın anahtarının Barcola'nın bitiriciliği olduğunu vurguladı.

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“Bana göre Liverpool formasıyla bir üst seviyeye çıkması için bitiriciliğini geliştirmesi gerekiyor. PSG formasıyla iyi bir bitirici olduğunu gördüm. Liverpool formasıyla da bunu yapabilirse bu takım mücadele edebilir. Yalnızca Premier Lig'de değil, Şampiyonlar Ligi'nin son aşamalarında da,” sözleriyle konuşmasını tamamladı Gerrard. “Biraz daha acımasız, biraz daha iyi bir bitirici olarak kilit rol oynayabilir. Göze hoş görünen ama sonunda sizi biraz hayal kırıklığına uğratan biri olmak yerine acımasız bir bitirici olabilir.”