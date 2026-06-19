Açılış maçındaki aksiliklerin ardından... Raya, İspanya'nın Suudi Arabistan karşısında neye ihtiyacı olduğunu açıklıyor

İspanya Milli Takımı kalecisi David Raya, önümüzdeki Pazar günü Dünya Kupası finalleri kapsamında Suudi Arabistan Milli Takımı ile oynanacak maçta ülkesinin daha kararlı bir performans sergileyeceğine olan güvenini dile getirerek, oyuncuların moralinin ilk turda Yeşil Burun Adaları karşısında alınan hayal kırıklığı yaratan beraberlikten etkilenmediğini vurguladı.

Avrupa Şampiyonu ve şampiyonluğun en güçlü adaylarından biri olan İspanya Milli Takımı, özellikle genç yıldız Lamine Yamal’ın sakatlığından tam olarak iyileşmemiş olması nedeniyle artan baskı altında, ABD’nin Atlanta kentinde ikinci maçına çıkacak. İspanya’da ise teknik direktör Luis de la Fuente’nin taktiksel tercihlerine yönelik taraftar ve medya eleştirileri giderek artıyor.

İngiltere Premier Lig’de üst üste üç sezon Altın Eldiven ödülünü kazanmasına rağmen, 30 yaşındaki Arsenal’in as kalecisi, bu Dünya Kupası’nda yedek kaleci olarak yer alıyor; zira De la Fuente, Athletic Bilbao’nun kalecisi Unai Simón'u ilk 11'de oynatmayı tercih ediyor.

Raya, bugün Cuma günü "ESPN" kanalına verdiği röportajda, ilk maçtaki aksiliklere ilişkin olarak şunları söyledi: "Bunu geride bırakmalı ve bu maçtan dersler çıkarmalıyız. Görevin kolay olmayacağını biliyorduk. Seviyemizi yükseltmemiz gerektiğini çok iyi biliyoruz, ancak kararlılığımız ve tutumumuzdan hiçbir şekilde ödün vermedik."

Raya sözlerine şöyle devam etti: “Topu ağlara göndermek için sadece biraz şanslı olmamız gerekiyor ve atakları bitirirken daha kararlı olmalıyız, hepsi bu kadar.”

Raya, baskılarla başa çıkma ve güçlü bir geri dönüş yapma konusunda yakın zamana ait bir deneyime sahip. Arsenal’deki kariyeri sırasında, takımın “Premier Lig” şampiyonluğunu kaybetmesine neden olabilecek geçici bir performans düşüşü yaşamış, ancak daha sonra “Topçular” dengesini yeniden kazanarak sezonu Manchester City’nin önünde tamamlamıştı.

Bu konuda şu yorumu yaptı: “Bu durum sadece Arsenal ile sınırlı değil; her takımın iyi ve kötü dönemleri olur. İşlerin yolunda gitmediği anlarda da ilerlemeye ve rekabet etmeye devam etmelisiniz.”

İspanyol kaleci sözlerine şöyle devam etti: “Dünya Kupası gibi büyük turnuvalar çok uzundur ve her zaman söylediğimiz gibi, pek çok hikaye umduğumuz sonla başlamaz. İlk maçta olanları değiştiremeyiz, ancak ikinci maça odaklanmalı ve üç puanı almak için kendimizden beklediklerimizi daha da yükseltmeliyiz.”

Bu yılki Dünya Kupası’nda bazı süper güçler ve şampiyonluk adaylarının açıkça zorlandığı görülüyor; Brezilya ve Portekiz açılış turunda beraberlik tuzağına düşerken, diğer takımlar ise büyük galibiyetler elde etti. Örneğin Almanya, Curaçao’yu 7-1’lik ezici bir skorla mağlup etti, İngiltere’nin Hırvatistan’ı 4-2 mağlup etmesi gibi.

Bu sonuçlarla ilgili olarak Raya şunları söyledi: “İdeal bir başlangıç yapamayan birçok takım var, ancak bunun karşılığında Almanya, İngiltere ve Fransa gibi güçlü takımlar da gördük. Yapabileceğimiz en iyi şey, dışarıda olup bitenlere veya diğer takımlara fazla aldırış etmeden kendimize ve her gün sergileyebileceğimiz performansa odaklanmaktır; çünkü dünya şampiyonu olmak için en iyileri yenmek gerekir, tıpkı 2024 Avrupa Şampiyonası’nda yaptığımız gibi.”