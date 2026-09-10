UEFA Şampiyonlar Ligi, 3 sezon önce sisteminde köklü bir değişikliğe gitti ve grup aşaması yerine lig aşaması uygulamaya konuldu. Bu durum, özellikle istisnai olarak salı, çarşamba ve perşembe olmak üzere 3 güne yayılan açılış haftasında olmak üzere maç takvimine de yansıdı.

Bu dağılım, turnuvanın maçlarının yalnızca salı ve çarşamba akşamları oynandığı geleneksel formatından farklılık gösteriyor.

Her Avrupa turnuvasına "özel bir hafta"

İspanyol "Marca" gazetesinin bugün perşembe günü yayımladığı habere göre, ilk haftanın maçlarının 3 güne yayılmasının başlıca nedeni, Avrupa Futbol Federasyonu "UEFA"nın kıtasal müsabakalar için yeni sistem kapsamında benimsediği "özel hafta" anlayışına dayanıyor.

Bu sisteme göre, üç büyük Avrupa turnuvasının her biri, yani UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi, müsabaka takviminde tamamen kendisine ayrılmış bir haftaya sahip oluyor.

Böylece Şampiyonlar Ligi açılış haftasının maçları, diğer iki Avrupa turnuvasının maçlarıyla aynı zamana denk gelmiyor. Bu da müsabakaya daha fazla ilgi ve televizyon yayını alanı kazandırıyor ve maçların dünyanın dört bir yanındaki izleyicilere daha çok yayın saatine dağıtılmasına imkân tanıyor.

Turnuvanın neden 3 güne ihtiyacı var?

Bu karar yalnızca medyada görünürlük alanını artırma isteğiyle bağlantılı olmayıp, aynı zamanda önemli ekonomik ve pazarlama hedefleri de taşıyor.

İlk haftada 18 maç oynanıyor ve bu maçların 3 güne dağıtılması, aynı saatte oynanan karşılaşma sayısını azaltıyor. Böylece taraftar, maçlar arasında seçim yapmak zorunda kalmak yerine daha fazla maçı canlı olarak takip edebiliyor.

UEFA Şampiyonlar Ligi açılış haftası maçlarının tarihlerine ve sonuçlarına göz atın

Ayrıca bu durum, yayın hakkı sahiplerine daha fazla sayıda zaman diliminden yararlanma fırsatı veriyor. Bu da izlenme oranlarının yükselmesine ve kulüpler ile Avrupa Futbol Federasyonu için reklam gelirlerinin en üst düzeye çıkarılmasına yardımcı oluyor.

Bu sistem neden turnuva boyunca sürdürülmüyor?

İlk hafta bu ayrıcalıktan yararlansa da, Şampiyonlar Ligi maçlarının 3 güne yayılması lig aşaması boyunca geçerli olan sürekli bir kural değil.

Açılış haftasının ardından turnuva maçları, lig aşamasının sondan bir önceki haftasına kadar salı ve çarşamba günleri oynanmak üzere alışılmış takvimine geri dönüyor.

Şampiyonlar Ligi lig aşamasının ikinci hafta maçları, uluslararası ara sonrasında önümüzdeki 13 ve 14 Ekim tarihlerinde oynanacak.

Böylece perşembe akşamları yeniden Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'ne dönerken, Şampiyonlar Ligi ilk haftasının salı, çarşamba ve perşembeye dağıtılması, "özel hafta" fikriyle bağlantılı istisnai bir durum olarak kalıyor.

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