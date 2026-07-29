Afrika Futbol Konfederasyonu "CAF", Uluslararası Futbol Federasyonu "FIFA" Başkanı Gianni Infantino'nun son saatlerde açıkladığı yeni projeye ilişkin krize müdahil oldu.

FIFA, Salı günü yaptığı resmi açıklamada, Başkanı Gianni Infantino'nun Dünya Kupası turnuvasından paylar halinde hisseleri özel sektör yatırımcılarına satmayı planladığını ve bu yeni projede komisere benzer bir rol üstleneceğini duyurdu.

Bu açıklamanın yayımlanmasından bu yana, başta Avrupa Futbol Birliği olmak üzere, aralarında İngiltere Federasyonu'nun da bulunduğu bazı yerel federasyonlardan Infantino'ya ve yeni projesine yönelik pek çok öfkeli açıklama ortaya çıktı.

Bu krize dair yorum yapan son federasyonlardan biri Afrika Futbol Konfederasyonu oldu. Konfederasyon, Çarşamba günü resmi internet sitesinde bir açıklama yayımlayarak, önümüzdeki hafta bizzat Patrice Motsepe başkanlığında bir Yürütme Komitesi toplantısı düzenleneceğini duyurdu.

Açıklamada, bu toplantının FIFA'dan yeni projenin ayrıntılarını içeren resmi bir mektubun alınmasının ardından geldiği belirtildi; toplantıda öneri incelenerek değerlendirilecek ve üzerinde çalışılarak görüş bildirilecek.

CAF, kendisine bağlı yerel federasyonlardan da öneriyi incelemelerini ve üzerinde görüş bildirmelerini, böylece FIFA'nın şu anda kıtasal ve yerel federasyonlarla yürüttüğü istişare sürecine katılmalarını talep etti.

Afrika Konfederasyonu açıklamasını, futbolun gelişimi ve büyümesi için gerekli mali kaynakların artırılmasını desteklemek amacıyla kendisine bağlı federasyonlarla ve ayrıca Uluslararası Federasyon ile diğer kıtasal federasyonlarla istişareyi ve ortak çalışmayı sürdürme taahhüdünü vurgulayarak sonlandırdı.