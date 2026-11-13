Fransa Milli Takımı'nın savunmacısı Dayot Upamecano, dün akşam oynanan ve UEFA Uluslar Ligi karşılaşmaları kapsamında İtalya'ya 3-1 kaybedilen maçın ardından milli takım kampından ayrıldı.

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"RMC Sport" ağının aktardığına göre, 28 yaşındaki Upamecano, teknik direktör Zinedine Zidane'ın onayıyla kişisel sebeplerden dolayı milli takım kampından ayrılarak, Bayern Münih ile oynadığı Münih şehrine döndü.

Fransa Futbol Federasyonu, mevcut dönemde kadroda Upamecano'nun yerini doldurmak üzere herhangi bir oyuncuyu çağırdığını açıklamazken, Horozlar UEFA Uluslar Ligi grup aşamasının son turunda ertesi gün pazar günü Türkiye ile karşılaşmaya hazırlanıyor.

Fransa Milli Takımı, Uluslar Ligi'nde bu sezonki ilk yenilgisini "San Siro" sahasında İtalya karşısında 3-1'lik sonuçla almış, böylece ilk yolun birinci grubunda 10 puanla ikinci sıraya gerilerken, Azzurri ikili averaj farkıyla liderliğe yükselmişti.

Grp. 1 Form # P K B K F A +/- Puan Form 1 İtalya ITA 5 3 1 1 11 6 +5 10 K K B K K 2 Fransa FRA 5 3 1 1 8 5 +3 10 K K B K K 3 Belçika BEL 5 3 0 2 8 6 +2 9 K K K K K 4 Türkiye TUR 5 0 0 5 3 13 -10 0 K K K K K Championship Playoff Küme Düşme Play-off Küme Düşme

Upamecano'nun İtalya karşısındaki zorlanması soru işaretleri doğuruyor

Upamecano, İtalya karşılaşmasında ilk 11'de yer aldı ve Jérémy Jacquet'nin yanında sağ stoper mevkisinde görev yaparak maçın tamamını oynadı.

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Bayern Münih'in savunmacısı, İtalya lehine bir penaltıya sebep oldu; Pio Esposito bu penaltıdan 75. dakikada farkı ev sahipleri lehine açan üçüncü golü kaydetti.

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Upamecano ayrıca maç boyunca gerek ikili mücadelelerde gerekse arkadan oyun kurma girişimlerinde zorluklar yaşadı.

Bu hatalar, Upamecano'nun teknik sebeplerle kamptan çıkarılma ihtimalinin kapısını da aralıyor.

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Milli takım kampından ayrılmasıyla Upamecano, bu toplanma süresince Fransa'nın saflarını vuran uzun bir sakatlık/eksiklik listesine katılmış oluyor; bu listede Ousmane Dembélé, Magnes Akliouche, Pierre Kalulu ve Marcus Thuram yer alıyor.

Ayrıca Kylian Mbappé, fiziksel bir rahatsızlık hissetmesi nedeniyle İtalya karşılaşmasında forma giyemedi; ancak Fransa Milli Takımı'nın kaptanının bir sonraki maçta Türkiye karşısında dönmesi bekleniyor.

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Zidane, İtalya karşılaşmasının ardından şunları söyledi: "Umarım pazar günkü maça hazır olur. Her halükârda plan buydu; bugün dinlenecekti çünkü küçük bir rahatsızlık yaşamıştı, ardından pazar günü oynama imkânı olacaktı. İstediğimiz şey bu."

Upamecano'nun yerini doldurmak için iki seçenek

Zidane, Türkiye karşısında Upamecano'nun yerini doldurmak için iki seçeneğe sahip olacak; 23 oyuncudan oluşan milli takım kadrosundaki diğer iki savunmacı Ibrahima Konaté ve Lény Yoro, Jacquet'nin yanında bulunuyor.

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Zidane'ın Fransa Milli Takımı'nın başına geçmesinden bu yana Upamecano, Fransa'nın 1-0 kazandığı Türkiye karşısındaki ilk maçta forma giyerek başladı; ardından aynı sonuçla biten bir sonraki maçta Belçika karşısında yedek kulübesine oturdu.

Bayern'in savunmacısı, 1-1 berabere biten İtalya karşısındaki maçta ilk 11'e geri döndü; ancak iki sarı kart görerek kırmızı kartla oyun dışı kaldı ve ceza nedeniyle Belçika karşısındaki bir sonraki maçta forma giyemedi.

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Upamecano, Fransa Milli Takımı ile 49 uluslararası maça çıkmış ve bu maçlarda iki gol kaydetmiştir.