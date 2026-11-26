Şampiyonlar Ligi'nde kaos dolu bir gecenin ardından Mauricio Pochettino'nun Manchester United teknik direktörü olarak ilk galibiyetini alma bekleyişi sürüyor. Manchester United, Lizbon'da dramatik bir galibiyet elde ettiğini düşündü ancak tartışmalı bir VAR müdahalesi maçın son anlarında üç puanı elinden aldı.

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Lizbon'daki kaotik beraberlikte son dakikalardaki VAR kararı United'ı galibiyetten etti

Çarşamba günkü Şampiyonlar Ligi maçının 82. dakikasında skor 2-2'yken Bruno Fernandes'in kullandığı köşe vuruşunda Sporting kalecisi Kaique, baskı altında topu kendi kalesine çelmiş gibi göründü. Uzun bir VAR incelemesinin ardından saha kenarındaki monitöre giden hakem Szymon Marciniak golü iptal etti.

Estadio Jose Alvalade'deki hareketli gecenin önceki bölümünde Luis Suarez, Senne Lammens'in kısa süre önce ilk penaltı vuruşunu kurtarmasının ardından penaltı noktasından ev sahibini öne geçirmişti. Marciniak'ın Youri Tielemans'ın faulü nedeniyle erken düdük çalması üzerine United'ın Amad Diallo ile bulduğu beraberlik golü de iptal edildi.

Fernandes, ikinci yarıda önce penaltıyı gole çevirerek, ardından zemindeki bir çukura çarpıp yön değiştiren yerden şutuyla kaleciyi geçerek maçın gidişatını değiştirdi. Ancak Lammens, son dakikalarda gelen bir ortayı elinden kaçırınca Suarez skoru eşitledi . Tielemans ise uzatma dakikalarında kırmızı kart gördü.

UEFA, iptal edilen golün gerekçesini açıkladı

Avrupa futbolunun yönetim organı, Lizbon'daki tartışmalı karara kısa sürede açıklık getirdi. The Independent'ın aktardığına göre UEFA, Patrick Dorgu'nun "top kaleye girmeden önce Sporting kalecisine faul yaptığını" belirtti.

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Tekrar görüntülerinde, köşe vuruşundan gelen top ceza sahasına ulaşırken Dorgu'nun altıpas içinde Kaique'ye temas ettiği görüldü. Lisandro Martinez ve Leny Yoro'nun da Sporting kalecisinin etrafını sıkıca sarması, Marciniak'ın konuk ekip aleyhine faul kararı vermesinde etkili oldu.

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Bu karar, United'ın bu ayın başında Aston Villa ile 4-4 berabere kaldığı Premier Lig maçındaki bir pozisyonla tezat oluşturdu. O maçta Lammens, Villa kalecisi Zion Suzuki'ye benzer şekilde müdahale ettikten sonra Dorgu gol atmış, ancak gol geçerli sayılmıştı.

Savunma hataları Pochettino'nun görevdeki ilk dönemini zora sokuyor

Bu beraberlikle Şampiyonlar Ligi puan tablosunda 19. sırada kalan United'da Pochettino'nun Michael Carrick'in yerine geçmesinden bu yana ilk galibiyetini alma bekleyişi uzadı. Görevine, pazar günü Liverpool karşısında alınan 4-0'lık yenilgiyle başlamıştı. O maçta Yoro sekizinci dakikada hatalı bir kararla oyundan atılmıştı .

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Tekrarlanan savunma hataları Manchester United'a bedel ödetmeye devam ediyor. Üç dakika içinde iki penaltıya sebebiyet veren United, bu turnuvada 1998'den bu yana ilk kez bunu yaşadı. Takım, bu sezon tüm kulvarlarda beş penaltıya neden oldu ve üst üste yedi maçta ilk golü yiyen taraf oldu.

United'ı artan baskı ve orta sahada eksik bekliyor

19. sıradaki United'ın Avrupa'da arayı kapatması gerekiyor; Pochettino ise istikrar arıyor. Lammens'in pahalıya mal olan hatalarını ve kırılgan savunmayı düzeltmek, gidişatı tersine çevirmek için kritik önem taşıyacak.

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Tielemans'ın son dakikalarda gördüğü kırmızı kartın ardından Pochettino'nun orta saha planlarını da değiştirmesi gerekiyor. United sezonunu kurtarmaya çalışırken disiplinsizliğin önüne geçmek de acil bir öncelik olmaya devam ediyor.