Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak Süper Kupa maçında sarı-lacivertli takımı yönetecek antrenör açıklandı.

Türkiye'de nefesler tutuldu, gözler yarın akşam Şanlıurfa'da Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak Süper Kupa karşılaşmasına çevrildi.

Sarı-lacivertli kulüp, daha önce aldığı kararı uygulayarak derbi maçına U19 Takımı ile çıkacak. Sarı-kırmızılı ekip ise as takım ile mücadele edecek.

İsmail Kartal'ın yerine Murat Zeki Göle

Dev derbi maçı öncesi sürpriz bir gerçek daha ortaya çıktı. Sports Digitale'nin haberine göre İsmail Kartal, derbi mücadelesinde takımın başında yer alamayacak.

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Akademi antrenörlerinin 'A Takım Sözleşmesi' olmadığı için, Süper Kupa'ya U19 Takımı'nın başında A Takım'dan bir antrenör çıkacak.

Murat Zeki Göle'nin bu görev için ilk aday olduğu bildirildi.

Galatasaray - Fenerbahçe Süper Kupa maçı hangi kanalda?

Galatasaray ile Fenerbahçe, Süper Kupa maçında yarın akşam Şanlıurfa'da karşı karşıya gelecek.

Şanlıurfa 11 Nisan Stadyumu'nda oynanacak maç saat 21.30'da başlayacak.

Hakem Volkan Bayarslan'ın yöneteceği maç ATV'den canlı olarak yayınlanacak.