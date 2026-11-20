Barcelona, Manchester United'ın gelecek vadeden oyuncusu JJ Gabriel'i kadrosuna alma girişiminden vazgeçti. Böylece rakibi Real Madrid'in 16 yaşındaki oyuncun puştdan anlaşma sağlayabilmesi için önünde engel kalmadı. Katalan ekibi, oyuncunun temsilcileriyle uzun süredir görüşmeler yürütüyordu, ancak forvet için gereken mali teklifin bir altyapı oyuncusu için çok yüksek olduğuna karar verdi.

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Maliyet, La Masia hamlesini engelledi

JJ Gabriel'in Katalonya'ya transfer olabileceği yönündeki haberler, 16 yaşındaki oyuncunun Manchester United'dan ayrılmak istediği Eylül ayında gündeme geldi. İngiliz oyuncunun Barselona'daki Castelldefels'te birkaç hafta boyunca bireysel antrenman yapması , La Masia'ya transferinin yakın olduğu yönündeki söylentileri artırdı.

Barcelona, transfer olasılığını değerlendirip oyuncunun temsilcileriyle görüştü ancak teklifin maliyetinin artması üzerine anlaşmadan çekildi. Gabriel, 17 Kasım'da Old Trafford'dan ayrılacağını duyurdu ve Barcelona, henüz kendini kanıtlamamış bir altyapı oyuncusu için toplam maliyetin çok yüksek olduğu değerlendirmesini yaparak transfer yarışından çıktı.

10 milyon avroluk teklifin ayrıntıları

İspanya'da gündeme gelen bilgiler, Barcelona'nın neden transferden vazgeçtiğini açıkladı. Cadena SER'in El Bar programında konuşan gazeteci Sique Rodriguez, toplam maliyetin yaklaşık 10 milyon avro olduğunu belirtti.

Rodriguez, Manchester United'ın standart yetiştirme tazminatı kapsamında yaklaşık 350 bin avro almasının beklendiğini , ancak bunun toplam maliyetin çok küçük bir kısmı olduğunu söyledi. Pakette Gabriel'in maaşına ilişkin maliyetlerin yanı sıra ailesiyle ilgili ödemeler ve aracıların yüksek komisyonları da bulunuyor.

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Barcelona yüksek maliyetli bir riski önledi mi?

Gabriel, gelecek vadeden bir hücum oyuncusu olarak görülüyor ve onunla anlaşmak ciddi bir fırsat olarak değerlendiriliyor. Ancak henüz üst düzeyde resmî maç oynamamış bir oyuncuya yaklaşık 10 milyon avro ayırmak, önemli bir mali risk taşıyor.

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Altyapı oyuncularını transfer etmek, ne kadar başarılı olurlarsa olsunlar belirsizlik taşıyor. Gabriel'in son dönemdeki sosyal medya faaliyetleriyle ilgili soru işaretleri de dikkate alındığında Barcelona, bu anlaşmadan vazgeçerek olası sorunları önledi.

Madrid, hukukî soru işaretleri arasında anlaşmaya yaklaşıyor

Barcelona'nın yarıştan çekilmesiyle Real Madrid'in Gabriel'i Bernabeu'ya transfer etmesi bekleniyor. Ancak transfer, tamamlanmadan önce saha dışı sorunlarla karşılaşabilir.

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Manchester United, Gabriel'in altyapısına kayıtlı olduğu dönemde başka tarafların oyuncuyla temas kurup kurmadığını araştırıyor. Bu da oyuncunun ayrılışına ilişkin hukukî işlem ihtimalini açık tutuyor.