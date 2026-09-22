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"Açıklamaları tehlikeli ve bir yöneticiye yakışmıyor": Real Madrid, Tebas'a ateş açtı ve görevden alınmasını istedi

Atletico Madrid - Real Madrid
Atletico Madrid
Real Madrid
La Liga
İspanya

Real Madrid resmi açıklamasında: Görevini dürüstlükle yerine getirecek yeni bir başkana ihtiyacımız var

Real Madrid, La Liga adı verilen İspanya Ligi Birliği Başkanı Javier Tebas'a yönelik söylemini sertleştirdi. Tebas'ın, derbi maçının ardından kulübün hakem kararlarına yönelik itirazlarını eleştirmesi, kraliyet kulübü yönetiminin öfkesini çeken açıklamalara yol açtı.

Tebas, sosyal medya hesaplarındaki bir paylaşımında hakemliğe yönelik eleştirileri hedef almış ve Real Madrid'i eleştirirken sıkça kullandığı ifadelere başvurmuştu. Bunlar arasında kulübün kanalı "Real Madrid Kanalı"nı "rejimin televizyonu" olarak nitelemek de vardı. Ardından şöyle demişti: "Negreira değilse hakemdir. Bu kör inattan bıktık! Alışılmış bahaneye artık mantık kırıntısı olan hiç kimse inanmıyor."

Real Madrid'in yanıtı ise oldukça sert bir üslup taşıyan resmi bir açıklama ile geldi. Kulüp bu açıklamada, Tebas'ın makamını Real Madrid'e saldırmak ve kulübü tekrar tekrar küçük düşürmek için sürekli kullanmasını eleştirdi.

Kulüp açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Real Madrid, İspanya Ligi Birliği Başkanı'nın kurumsal makamını Real Madrid'i küçümsemeye devam etmek ve tüm çıkışlarında yaptığı şekilde kulübe saldırmak için kullanmasını kabul edilemez buluyor. Tüm La Liga kulüplerinin çıkarlarını temsil etmek ve korumakla sorumlu kişinin sürekli olarak Real Madrid ile meşgul olması ve kulübümüzü açık saldırılarının kalıcı bir hedefi haline getirmesi son derece endişe vericidir."

Açıklamada şöyle devam edildi: "Son çıkışları özellikle tehlikeli ve şaşırtıcı olup, sorumluluklarını üstlenen bir yetkiliye yakışmıyor. Kendisi, bağımsız bir gazetecinin dijital bir medya kuruluşunda kaleme aldığı bir yazı hakkında yorum yapmayı tercih etti; ardından sözlerini kulübümüze saldırıya dönüştürdü, hatta bunu da aşarak spor stratejimizi değerlendirmeye kalktı; bu ise kesinlikle sorumsuz bir davranıştır."

La Liga
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Real Madrid, İspanya Ligi Birliği Başkanı'na yönelik saldırısını şöyle sürdürdü: "La Liga başkanının, makamının sorumluluklarından hareketle, rekabetin tarafsızlığını güvence altına alması gereken kurumlara duyulan güveni pekiştirmeye katkıda bulunmak yerine, vaktini ve kişisel hesaplarını Real Madrid'in imajını sürekli ve alenen zedelemeye ayırması şaşırtıcıdır."

Kulüp, bu davranışın "müsabakanın ve İspanyol futbolunun dünyadaki imajına zarar vermeye devam ettiğini" değerlendirdi.

Real Madrid açıklamasını, İspanya Ligi Birliği'ne yönelik doğrudan bir mesajla noktaladı: "Zaman içinde süregelen bu uygunsuz davranış karşısında, İspanya'daki profesyonel futbolun; tarafsızlık şeklindeki temel görevine bağlı kalarak onu yönetebilecek ve tüm potansiyelini geliştirebilecek bir yetkiliye acilen ihtiyaç duyduğunu düşünüyoruz."

Açıklamada şu ifadeler de yer aldı: "Makamının niteliğinin farkında olan birine ihtiyacımız var; çünkü La Liga başkanı müsabakanın sahibi değil, onu oluşturan ve yönetimini kendisine emanet eden kulüplere hizmet için onu yöneten bir sorumludur. Bu görevi dürüstlükle yerine getirecek birine ihtiyacımız var."

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