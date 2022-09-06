Kışın yapılacak Dünya Kupası, UEFA'yı Şampiyonlar Ligi'nde değişiklik yapmaya zorladı.

2022 Dünya Kupası 20 Kasım'da başlayacak ve final yaklaşık bir ay sonra 18 Aralık'ta gerçekleşecek. Avrupa futbolunun yönetim organı UEFA, Şampiyonlar Ligi ile herhangi bir çakışma olmaması için olağan programında değişiklikler yaptı.

Tarihte ilk kez, FIFA'nın uluslararası turnuvası, Şampiyonlar Ligi maçlarının devam ettiği bir dönemde gerçekleşecek.

Peki UEFA takvimi nasıl yeniden düzenledi, Türkiye'deki o ikonik mekana giden yol nasıl görünüyor ve turnuvanın, her aşaması ne zaman gerçekleşecek? GOAL, bilmeniz gereken tüm bilgilere sahiptir.

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2022-23 Şampiyonlar Ligi grup maçları programında neler değişti?

UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması kura çekimi 25 Ağustos'ta yapıldı ve ilk grup aşaması fikstürleri 6/7 Eylül'de her zamankinden bir hafta önce başlayacak. 2021-22 sezonunda ilk maç günü ise 15 Eylül'de.

İkinci maç günü bir hafta sonra 13/14 Eylül'de, ekim ayında ise her takım üçer kez oynayacak. Üçüncü grup aşaması fikstürü 4/5 Ekim'de, dördüncüsü bir hafta sonra 11/12 Ekim'de ve beşincisi 25/26 Ekim'de yapılacak. Son maç günü ise 1/2 Kasım'da oynanacak.

Grup aşamaları her zamankinden bir ay daha erken ve oyuncular milli göreve çıkmadan çok önce tamamlanacak.

Son 16 kura çekimi ise 7 Kasım'da yapılacak.

Maç günü 2021/22 2022/23 Maç günü 1 Eylül 14/15 Eylül 6/7 Maç günü 2 Eylül 28/29 Eylül 13/14 Maç günü 3 Ekim 19/20 Ekim 4/5 Maç günü 4 Kasım 2/3 Ekim 11/12 Maç günü 5 Kasım 23/24 Ekim 25/26 Maç günü 6 Kasım 7/8 Kasım 1/2

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2022-23 Şampiyonlar Ligi eleme maçları programında neler değişti?

Grup aşamasının tamamlanmasının ardından, Şampiyonlar Ligi geleneksel arasını verecek ve 7 Mart'ta yapılması planlanan rövanş maçları ile şubat ayı ortasında (14/21) son 16 maçları ile aksiyona dönecek.

Ancak çeyrek finaller bir hafta ertelendi. İlk maç 11/12 Nisan'da, sonraki fikstür 18/19 Nisan'da oynanacak.

Yarı finaller de normal programdan neredeyse iki hafta sonraya ertelendi. İlk maç fikstürü 9/10 Mayıs'ta, rövanş maçı ise 16/17 Mayıs'ta oynanacak.

Maç günü 2021-22 2022-23 Son 16 (İlk ayak) Şubat 15/16, 22/23 Şubat 14/15, 21/22 Son 16 (İkinci ayak ) Mart 8/9, 15/16 Mart 7/8, 14/15 Çeyrek final (İlk ayak) Nisan 5/6 Nisan 11/12 Çeyrek final (İkinci ayak) Nisan 12/13 Nisan 18/19 Yarı final (İlk ayak) Nisan 26/27 Mayıs 9/10 Yarı final (İkinci ayak) Mayıs 3/4 Mayıs 16/17

UEFA Şampiyonlar Ligi finali ne zaman?

2021-22'de Real Madrid ile Liverpool arasındaki Şampiyonlar Ligi finali 28 Mayıs'ta başlarken, geçen yıl Chelsea'nin Manchester City'i yendiği maç 29 Mayıs'ta oynanmıştı.

Bu yıl, Avrupa kulüp futbolunun en büyük maçı, 10 Haziran'da Türkiye'nin ev sahipliğinde Atatürk Olimpiyat Stadı'nda olacak.

Daha önce 2005 yılında AC Milan ile Liverpool arasındaki ikonik finale ev sahipliği yapmış olan bu stadyum, ikinci kez dev organizasyonun finaline ev sahipliği yapıyor.

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