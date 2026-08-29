Werkself kadrosundaki personel sıkıntılarına rağmen Leverkusen'in yeni teknik direktörü, orta sahada deneyimli milli oyuncuya hâlâ güvenmiyor. Exequiel Palacios'un Premier League ekibi Ipswich Town'a satılması da, 17 yaşındaki yetenek Kennet Eichhorn'un metabolizma hastalığı da Martínez'in 31 yaşındaki savunma jokeri hakkındaki fikrini değiştirmesine yol açmadı.

Başantrenör, basın toplantısında onun çıkmaza giren durumunu net sözlerle ortaya koydu: "Dürüst olmak gerekirse onunla konuşmuyorum. Mevcut durum itibarıyla değerlendirme aynı. Sakatlığı vardı ve geçen hafta oynamadı." Böylece iki taraf arasında, kadrodaki son değişikliklerin ardından bile bir yakınlaşma yaşanmadığı ortaya çıktı.

Ancak Martínez ardından şunu ekledi: "Elbette Palacios'un ayrılığından sonra durum birebir aynı değil. Ama Robert'la henüz konuşmamışken tutumumu değiştiremem. Bir şey değişirse onunla konuşacağım. Transfer piyasasında ve önümüzdeki günlerde neler olacağını göreceğiz. Her şey netleştiğinde tüm oyuncularla konuşacağım."

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Robert Andrich'le hangi kulüp ilgileniyor?

Bayer yönetiminin, orta saha oyuncusuna kulüpten ayrılmasını duyumlara göre zaten tavsiye ettiği belirtiliyor. Son olarak Sky'da yer alan habere göre, olası talip RB Leipzig.

Burada yeni teknik adam Martin Demichelis, merkez orta sahada ihtiyaç olduğunu tespit etti. Ancak buna rağmen Saksonya ekibinden şu ana kadar "henüz doğrudan bir hamle" gelmediği ifade ediliyor. Werkself'in, uygun bir teklif gelmesi halinde tecrübeli oyuncunun önüne engel koymayacak olması nedeniyle, yaz transfer döneminin kalan günlerinde bu dosyada ciddi hareketlilik yaşanabilir.

31 yaşındaki oyuncu için bu, sportif düşüşünün şimdilik zirve noktası olurdu. Şampiyon kaptan Lukas Hradecky'nin ayrılmasının ardından Andrich, Rheinland ekibinde pazubendi devralmıştı ancak Martinez onu anında bu görevden aldı. İspanyol teknik adam daha önce de şunu net şekilde dile getirmişti: "Şu anda gerçekten durum böyle; orta sahadaki bu pozisyonda şimdilik daha çok ikincil bir rol üstleniyor. Bunu bilmeyi hak ediyor."

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Robert Andrich, 2021'de Union Berlin'den Leverkusen'e geldi

Fizik gücü yüksek kesici oyuncu, DFB takımında da bir dönemki ilk 11 yerini kaybetti. Andrich, 2024'teki ev sahibi Avrupa Şampiyonası'nda teknik direktör Julian Nagelsmann yönetiminde Toni Kroos'un yanında güvence unsuru olarak görev yapmıştı.

Geçen sezon Leverkusen'de ağırlıklı olarak üçlü savunmada stoper olarak oynatılması ve burada bazı ağır hatalar yapmasının ardından, Nagelsmann onu sonraki Dünya Kupası kadrosundan çıkardı.

Potsdam doğumlu oyuncu, 2021 yazında Union Berlin'den Bayer'e transfer oldu. Profesyonel kariyeri boyunca şimdiye kadar Bundesliga'da toplam 197 maça çıktı; bu karşılaşmalarda 20 gol atıp 13 asist yaptı. Kasım 2023'teki ilk maçından bu yana Almanya Milli Takımı formasını 19 kez giydi.