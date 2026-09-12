Açık yürekli Jong Ajax oyuncusu Mark Verkuijl, hayatını kaybeden kız arkadaşı hakkında yürek parçalayan bir röportaj verdi

Mark Verkuijl, sevgilisi Elisa'nın vefatının ardından cuma günü ilk kez ESPN kameraları karşısına çıktı. Jong Ajax oyuncusu, RKC Waalwijk maçının ardından son derece zorlu durumunu açık yüreklilikle anlattı.

“Aslında iyi değilim” diyerek söze başladı 20 yaşındaki orta saha oyuncusu. “Hayata yeniden devam etmekte çok zorlanıyorum. Bunu yapmak zorundasınız ama aslında devam etmek istemiyorsunuz, çünkü Elisa ne yazık ki hayatını kaybetti.”

Elisa, 18 Aralık 2025'te koşu yaptığı sırada bir arabanın çarpması sonucu hayatını kaybetti. Veenendaal'dan 21 yaşındaki kadın, travma helikopteriyle hastaneye kaldırıldı ancak orada yaralarına yenik düştü.

“Elisa benim için sıradan biri değildi” diye devam etti Verkuijl. “Benim için gerçekten her şeydi, burada da (De Toekomst, ed.) her zaman olurdu. Ajax'a hep birlikte giderdik, çünkü o da burada yakınlarda okula gidiyordu.”

“O hayatımın aşkıydı. Sonra bir anda vefat ettiğinde, bu olabilecek en zor şey. Futbolun dışında çok iyi değilim, hâlâ çok zorlanıyorum.”

“Ama neyse ki futbol var; burada kafamı boşaltabiliyor ve tam kapasite antrenman yapabiliyorum. Böylece biraz olsun kafam dağılıyor.” Trajik olaydan dört gün sonra, Jong Ajax - RKC maçı öncesinde Elisa için etkileyici bir anma düzenlenmişti.

Cuma günü Jong Ajax yeniden RKC ile karşılaştı. Tam da bu rakibe karşı oynamak ne kadar zordu? “Çok dürüst olmam gerekirse, bunu gerçekten düşünmemeye çalıştım. Yine de zor bir maç. Maça odaklanmaya ve yaşananları düşünmemeye çalıştım” diyerek sözlerini tamamladı Verkuijl.

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