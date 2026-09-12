Açık yürekli Jong Ajax oyuncusu Mark Verkuijl, hayatını kaybeden kız arkadaşı hakkında yürek burkan bir röportaj verdi

Mark Verkuijl, kız arkadaşı Elisa’nın vefatından bu yana ilk kez cuma günü ESPN kamerası karşısına çıktı. Jong Ajax oyuncusu, RKC Waalwijk maçının ardından son derece zor durumunu içtenlikle anlattı.

“Aslında iyi değilim” sözleriyle başladı yirmi yaşındaki orta saha oyuncusu. “Hayata yeniden devam etmekte çok zorlanıyorum. Mecburen devam etmek zorundasın ama aslında devam etmek istemiyorsun, çünkü Elisa ne yazık ki hayatını kaybetti.”

Elisa, 18 Aralık 2025’te koşu yaparken bir arabanın çarpması sonucu ağır yaralandı. Veenendaal doğumlu 21 yaşındaki kadın, travma helikopteriyle hastaneye kaldırıldı ve burada yaralarına yenik düştü.

“Elisa benim için sıradan biri değildi” diye devam etti Verkuijl. “O gerçekten benim için her şeydi, buraya da (De Toekomst, ed.) her zaman gelirdi. Ajax’a hep birlikte giderdik, çünkü o da burada yakında bir okulda okuyordu.”

“O hayatımın aşkıydı. Sonra bir anda vefat etmesi, olabilecek en zor şey. Futbolun dışında çok iyi değilim, hâlâ çok zorlanıyorum.”

“Ama neyse ki futbol var; burada kafamı boşaltıp tüm gücümle antrenman yapabiliyorum. Böylece biraz olsun kafam dağılıyor.” Trajik olaydan dört gün sonra Jong Ajax - RKC maçı öncesinde Elisa için etkileyici bir anma düzenlenmişti.

Cuma günü Jong Ajax yine RKC ile karşılaştı. Tam da bu rakibe karşı oynamak ne kadar zordu? “Çok dürüst olmam gerekirse, bunu gerçekten düşünmemeye çalıştım. Yine de zor bir maç. Maça odaklanmaya ve olanları düşünmemeye çalıştım” diyerek sözlerini tamamladı Verkuijl.



