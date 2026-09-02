Açık uyarı: United efsanesi Chelsea'nin sezonunu City ikinci kez mahvedebilir

Manchester United efsanesi Paul Scholes, Chelsea'ye açık bir uyarıda bulunarak Arjantinli yıldızı Enzo Fernandez'in Manchester City'ye satılmasının, takımın Premier Lig şampiyonluğu yarışındaki umutlarını bitirebileceğini savundu.

Manchester City, Fernandez ile 125 milyon sterlin karşılığında transfer anlaşmasını, transfer döneminin son gününde tamamladı.

25 yaşındaki oyuncu, bu sezon Chelsea'nin Premier Lig'deki ilk iki maçında forma giymemişti ve Manchester City forması altındaki ilk maçına önümüzdeki cumartesi Coventry City karşısında çıkabilir.

Ağır bir kayıp

Scholes, Fernandez'in İngiltere'ye gelişinde onun en büyük hayranlarından biri olmadığını itiraf etti, ancak artık onu harika bir oyuncu olarak gördüğünü belirterek ayrılığının Chelsea için büyük bir kayıp olduğunu vurguladı.

Scholes, "The Good, The Bad and The Football" adlı podcast programında şunları söyledi: "Chelsea'de mutsuz olduğunu düşünmüyorum, ama Manchester City fikrini değiştirdi."

Ve ekledi: "Eğer Chelsea Premier Lig'i kazanmak istiyorsa -ki bunu başarabileceğini zaten düşünmüyorum- Enzo Fernandez'in satılmasına izin veremez."

Sözlerini şöyle sürdürdü: "Son dönemde Malo Gusto'yu orta sahada oynattılar, ama bu yeterli olmayacak. Ayrıca Reece James de bazı maçlara orta sahada başladı, bu da yeterli olmayacak."

Ve devam etti: "Enzo geldiğinde onun en büyük hayranlarından biri değildim, ama zamanla kendini bana kabul ettirdi ve artık harika bir oyuncu haline geldi. Manchester City için mükemmel bir katkı olacak, ama Chelsea bu transferin tamamlanmasına izin veremez çünkü City doğrudan bir rakip." Bu ifadeleri Metro sitesi aktardı.

"Sezonunu mahvettiler"

Scholes, Manchester City'nin daha önce de teknik direktörü Enzo Maresca'yı kaparak Chelsea'ye bir darbe vurduğuna dikkat çekerek şunları söyledi: "City, teknik direktör meselesinde Chelsea'yi zaten mahcup etti; belli ki yaz döneminde görevi devralması konusunda onunla konuşmuşlardı."

Ve ekledi: "Bu durum Chelsea'nin (geçen) sezonunu gerçekten mahvetti, çünkü takım o dönemde harika bir performans sergiliyor ve çok iyi gidiyordu."

Eski Manchester United yıldızı uyarısını şu sözlerle noktaladı: "Enzo Fernandez'in Manchester City'ye transferi, Chelsea'nin sezonunu bir kez daha mahvedebilir."

Ayrıca oku: Tarih yazan transfer: Fas-Mısır mercatosu tüm dikkatleri üzerine çekti