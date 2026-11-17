İspanya Futbol Federasyonu, 2030 Dünya Kupası finaline ev sahipliği yapma meselesiyle ilgili olarak Fas'a güçlü bir mesaj gönderdi.

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Fas ile İspanya arasında 2030 Dünya Kupası finaline ev sahipliği yapma onuru için verilen mücadele, iki tarafın son hamlelerinin ardından kızıştı. Bu durum, önümüzdeki dönemde bu dosyada büyük gelişmeler yaşanacağının habercisi.

Fas, İspanya ve Portekiz, 2030 Dünya Kupası'na ortaklaşa ev sahipliği yapacak ancak turnuvanın final maçının nerede oynanacağı konusunda büyük bir mücadele yaşanıyor.

Fas'taki Hassan II Stadyumu, 2030 Dünya Kupası finaline ev sahipliği yapmaya en güçlü aday statlardan biri olarak görülüyor. Planlanan kapasitesi yaklaşık 115 bin seyirci olan stat, 2029 yılında yapılması beklenen açılışıyla birlikte dünyanın en büyük futbol stadyumu olacak.

Doğal olarak her ülke, dünyanın en önemli maçına ev sahipliği yapmak için elinden gelenin en iyisini yapıyor.

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İspanyollar finali Santiago Bernabeu ya da Camp Nou'dan birinde düzenlemeyi şiddetle arzularken, Faslılar inşa edilmesi planlanan ve 115 bin seyirci kapasiteli olacak Hassan II Stadyumu'na güveniyor.

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Öte yandan İspanya, başta Santiago Bernabeu ve Camp Nou olmak üzere çok sayıda büyük stada sahip olması nedeniyle finale ev sahipliği yapma konusunda iddialı.

Bugün salı günü "Marca" gazetesinin düzenlediği etkinlikte konuşan İspanya Futbol Federasyonu Başkanı Rafael Louzán, bu konuda son derece net bir tavır ortaya koydu.

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Louzán şu açıklamayı yaptı: "2030 Dünya Kupası finali yalnızca İspanya'da oynanabilir. İspanya'da oynanacak. Bu, Avrupa'ya ait bir Dünya Kupası. Portekiz, final için 80 bin seyirci kapasiteli bir stadı olmadığından ev sahipliğini reddetti. Bu yüzden final ancak İspanya'da oynanabilir."

Louzán bununla birlikte, final maçının ev sahibiyle ilgili kesin kararın 2028'den önce verilmemesi gerektiğini de ekledi.

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FIFA'nın tutumu

FIFA geçen eylül ayında yaptığı açıklamada, Dünya Kupası finalinin oynanacağı yerin "uygun zamanda" belirleneceğini bildirmiş, içinde bulunduğumuz kasım ayında da İspanya, Portekiz ve Fas'taki aday şehirlerin maçlara ev sahipliği yapmaya ne ölçüde uygun olduğunu değerlendirmek üzere ziyaretlere başladığını belirtmişti.

Son aylarda Fas ile mücadelesini tırmandıran İspanya'da pek çok yetkili konuya dair açıklama yaptı ve hepsi final maçına ev sahipliği yapma konusunda ısrarcı oldu.

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LaLiga Başkanı Javier Tebas, FIFA Başkanı Gianni Infantino'ya sert bir şekilde yüklenerek, Infantino'nun görevde kalmasının Dünya Kupası finalini Fas'ın düzenleyeceği anlamına geldiğini vurguladı.

Fas Futbol Federasyonu Başkanı Fouzi Lekjaa'nın 2030 Dünya Kupası finalinin Kazablanka'da oynanacağını açıklamasına öfkelenen Tebas, FIFA'nın doğru olmalarına rağmen basında çıkan haberleri yalanlamayı alışkanlık haline getirdiğini söyledi.

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Tebas sözlerini şöyle sürdürdü: "Lekjaa finalin Kazablanka'da oynanacağını söylüyor, FIFA ise bunun doğru olmadığını söylüyor. Peki yalan söyleyen kim? Turnuvanın ev sahibi ülkelerinden birinin federasyon başkanı ve FIFA Konseyi üyesi olan kişi mi? Yoksa bir kez daha FIFA'nın ve Infantino'nun resmi yalanlamasına mı inanmalıyız?"

İspanya çekilme kozuyla baskı kuruyor

Fas'ın finale ev sahipliği yapmaya yaklaştığına dair haberlerin ardından İspanya bu konudaki mücadelenin dozunu artırdı ve iş, turnuvanın organizasyonundan çekilme tehdidine kadar vardı.

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Bu ayın 29'unda yapılması planlanan genel seçimler yaklaşırken, 2030 Dünya Kupası finaline ev sahipliği meselesi İspanya'da siyasi bir konuya dönüştü. Partiler ve önde gelen isimler arasında İspanya'nın final maçına ev sahipliği yapma hakkı konusundaki anlaşmazlık giderek büyüdü.

İspanya'da muhalefet lideri Alberto Núñez Feijóo, Uluslararası Futbol Federasyonu'nun final maçının ev sahipliğini Fas'a vermesi halinde ülkesini 2030 Dünya Kupası'nın ev sahipliğinden çekilmeye yönlendirmeye hazır olduğunu söyledi.

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Halk Partisi lideri Feijóo, bu organizasyona İspanya'nın ev sahipliği yapmasının son derece doğal olduğunu da belirtti.

Feijóo, "Dünya Kupası finaline İspanya ev sahipliği yapmalı. Eğer bu gerçekleşmezse, bana göre İspanya Dünya Kupası organizasyonunda yer almamalı" diye ekledi.

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İktidara gelmesi halinde İspanya'yı turnuvanın organizasyonundan çekmeye çalışıp çalışmayacağı sorulan Feijóo, "Evet, cevap evet" yanıtını verdi.