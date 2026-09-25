Manchester City davası, kulübe suçlamaların yöneltilmesinden bu yana 3 yıldan fazla sürdü. Bu süre içinde, kârlılık ve sürdürülebilirlik kurallarını ihlal etmekle ilişkilendirilen Everton ve Nottingham Forest gibi kulüpleri ilgilendiren diğer davalar sonuçlandırıldı ve bu iki kulübe puan silme cezaları verildi.

"BBC Sport" sitesine göre, Manchester City davasının görülme süresinin uzunluğu, suçlamaların diğer davalara kıyasla büyüklüğü ve karmaşıklığından kaynaklanıyor; zira dava, 9 yıllık bir süre boyunca mali düzenlemelerin çok sayıda yönünü kapsayan 115'ten fazla suçlama içeriyor.

Buna karşılık, Everton ve Nottingham Forest davaları temel olarak 3 yıllık süre boyunca izin verilen zarar sınırının 150 milyon sterlinden fazla aşılması etrafında şekillendi ve her iki durumda da ihlaller daha açıktı; bu da ilgili mercilerin karşısındaki savunma alanını sınırladı.

Manchester City dosyası ise daha karmaşık iddialar içeriyor. Bunların arasında, kulübün sponsorluk katkıları görünümü altında ortaklardan gelen bir finansmanı gizlemekle suçlanması yer alıyor; bu ise yıllara yayılan işlemlerin, sözleşmelerin ve mali bilgilerin ayrıntılı bir şekilde incelenmesini gerektiren bir mesele.

Ayrıca, suçlamaların çokluğu ve davanın kapsadığı uzun zaman dilimi, delillerin incelenmesini ve her bir maddeye yanıt verilmesini daha karmaşık hale getirdi. Bu da diğer davalara kıyasla süredeki büyük farkı açıklıyor.