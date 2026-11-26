Manchester United savunmacısı Leny Yoro’nun Anfield’da Liverpool’a karşı oynanan son maçta tartışmalı biçimde oyundan atılmasının hatalı olduğu karara bağlandı. Bağımsız bir komisyon kırmızı kartı resmen iptal ederken hakemin kararını sert biçimde eleştirdi.

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Komisyondan Anfield’daki pozisyon hakkında oybirliğiyle karar

İngiltere Futbol Federasyonu’nun bağımsız komisyonu, hakem Sam Barrott’un pazar günü Liverpool’a karşı oynanan ve Manchester United’ın 4-0 kaybettiği Kuzeybatı derbisinde stoper Yoro’yu oyundan atarak “açık hata” yaptığına hükmetti. Genç Fransız oyuncu, maçın başlarında Liverpool forveti Alexander Isak’a yaptığı müdahale nedeniyle kırmızı kart gördü. Bu karar, United yedek kulübesinin ve taraftarlarının tepkisini anında çekti.

Perşembe günü yayımlanan gerekçeli kararda, üç üyeli komisyonun pozisyon hakkında oybirliğine vardığı açıklandı. Yoro, pazar günü Anfield’da oynanan maçın başlarında kaleye doğru ilerleyen Liverpool forveti Isak’ı düşürdüğü için oyundan atılmıştı. Ancak İsveçli oyuncunun topu fazla açması nedeniyle kaleci Senne Lammens’in topa önce yetişip yetişemeyeceği konusunda ciddi tartışma yaşandı.

Komisyon, Isak’ın topu yeterince kontrol edemediği gerekçesiyle bariz gol şansını engelleme nedeniyle verilen kırmızı kartın yanlış olduğuna hükmetti. Hakemlerin başındaki Howard Webb daha önce kararın “kesinlikle açıkça yanlış olmadığını” söylemişti. Ancak Manchester United, haksız ihraç gerekçesiyle İngiltere Futbol Federasyonu’na itiraz etti ve Yoro’nun bir maçlık cezasını salı günü iptal ettirmeyi başardı .

Teknik veriler, Isak’ın topu kontrol edemediğini ortaya koydu

Manchester United, itiraz sürecinde haksız ihraç iddiasını desteklemek için komisyona ayrıntılı teknik veriler sundu. Kulübün analizine göre Yoro müdahale etmeseydi bile Isak toptan en az 1,8 metre uzakta kalacaktı. Bu kanıt, pozisyonun gidişatının hücum oyuncusundan çok kalecinin lehine olduğunu göstermede belirleyici rol oynadı.

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Komisyon, resmî açıklamasında “Komisyon üyeleri, LY’nin [Yoro] yaptığı faul gerçekleşmeseydi AI’nin [Isak] bariz bir gol fırsatı bulamayacağı konusunda oybirliğine vardı” ifadelerini kullandı.

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Komisyon, pozisyonun ayrıntılarını şöyle açıkladı: “AI topa ilk ulaşan oyuncu olsa da topu fazla açtığı için kontrolünü kaybetmişti. Topun kontrolü fiilen öne çıkan MUFC kalecisine geçmişti. Komisyona göre kaleci, AI topa ulaşıp kaleye şut çekmeden önce topu alabilecek veya üzerine kapanabilecekti. Komisyonun kanaatine göre hakem, AI’nin [Isak] bariz bir gol fırsatı bulacağına karar vererek ‘açık hata’ yapmıştır.”

Hakemlik camiasında farklı görüşler

Önemli Maç Olayları (KMI) Paneli’nin Barrott’un sahadaki kararını desteklediği yönündeki haberler durumu daha karmaşık hâle getirdi. Eski futbolcuların ve Premier League temsilcilerinin de yer aldığı bu grubun, VAR hakemi John Brooks’un müdahale etmemekte haklı olduğunu düşündüğü bildirildi.

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United, başarılı itirazında Brighton & Hove Albion’ı ilgilendiren yakın tarihli bir vakayla da benzerlik kurdu. Manchester United, Pascal Struijk’in VAR müdahalesiyle oyundan atılmasının hatalı bulunmasının ardından kırmızı kartının iptal edildiği benzer bir pozisyonu örnek gösterdi. Old Trafford kulübü bu emsalden yararlanarak Yoro’nun pozisyonunda “bariz gol fırsatı” koşulunun karşılanmadığını savundu ve itirazını kabul ettirdi.

Brentford maçı öncesinde Pochettino’ya rahat nefes

Bir maçlık cezanın iptali, bu cumartesi Brentford ile karşılaşmaya hazırlanan Manchester United için büyük bir avantaj sağladı. Kulübün son dönemde hakem kararları nedeniyle yaşadığı hayal kırıklıkları göz önüne alındığında Yoro’nun oynayabilecek olması özellikle önemli. United, çarşamba gecesi Sporting CP ile Şampiyonlar Ligi’nde 2-2 berabere kaldığı, iki golünün iptal edildiği ve Youri Tielemans’ın oyundan atıldığı çalkantılı Avrupa maçındaki kararlar nedeniyle de tepkiliydi.